Chilena codelco desestima reportes sobre recortes de envío de cobre a china

SANTIAGO, 23 nov (Reuters) - La estatal chilena Codelco, mayor productora mundial de cobre, desestimó el miércoles reportes de medios sobre un eventual recorte de envíos de cobre a China debido a una menor disponibilidad.

Los reportes señalaban que la reducción de suministro estaría vinculada a la menor producción anunciada por la estatal, que redujo su pronóstico para éste y el próximo año.

"Codelco no da por cierta la información que señala una reducción de envíos a China, lamentamos que información sensible para el mercado sea manejada a través de fuentes no oficiales y no identificadas", dijo la empresa en una declaración enviada a Reuters.

"Codelco no comenta a la prensa su estrategia comercial", agregó en referencia a los reportes de FastMarkets y Bloomberg.

A fines de octubre al entregar sus resultados al tercer trimestre, Codelco volvió a recortar su pronóstico anual de producción en medio de menores leyes de mineral, menores niveles de recuperación de cobre y dificultades operativas. La cuprífera proyectó que su producción del año estará entre 1,465 y 1,435 millones de toneladas, menos a lo que había previsto en agosto.

(Reporte de Fabián Andrés Cambero, editado por Natalia Ramos)

Reuters