Chilena Codelco dice accidente en mina de cobre dejó pérdidas de 20.000-30.000 toneladas

SANTIAGO, 13 ago (Reuters) - La estatal chilena Codelco, mayor productora mundial de cobre, dijo el miércoles que el accidente en su mina de cobre El Teniente dejó pérdidas de entre 20.000 y 30.000 toneladas, equivalente a unos US$300 millones.

El derrumbe, que dejó seis trabajadores muertos, afectó un proyecto en construcción y un área operativa, generando una detención de nueve días hasta que el fin de semana la empresa fue autorizada para reactivar áreas no impactadas por el incidente.

"La estimación que nosotros tenemos en relación a la producción es que Codelco va a tener una pérdida entre 20.000 y 30.000 toneladas de cobre fino producto de esta situación", dijo a periodistas el jefe del directorio de la minera, Máximo Pacheco, tras participar en una sesión del Senado para explicar lo ocurrido.

Calculó que al transarse el metal en la Bolsa de Metales de Londres en torno a US$10.000 por tonelada "podrá concluir que son una pérdida cercana a los US$300 millones".

La empresa detalló en su presentación que fueron afectados 3795 metros lineales de túneles mayormente en el sector Recursos Norte y en menor proporción en Andesita.

El Teniente es un complejo de 4500 kilómetros de túneles en la Cordillera de Los Andes a unos 75 kilómetros al sureste de Santiago. (Reporte de Fabián Andrés Cambero y Daina Beth Solomon)