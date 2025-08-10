Chilena Codelco dice que tiene luz verde para reanudar operaciones parcialmente tras fatal accidente

SANTIAGO, 9 ago (Reuters) - La minera estatal chilena Codelco informó el sábado que autoridades laborales autorizaron la reanudación de labores en su mina de cobre El Teniente en las áreas que no fueron afectadas por el accidente de finales de julio que dejó seis personas muertas.

Codelco informó el viernes que se alistaba a reanudar operaciones en El Teniente tras recibir una autorización técnica del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), luego de que el regulador había ordenado paralizar todos los trabajos subterráneos del yacimiento por preocupaciones de seguridad.

"Tras una fiscalización en terreno realizada por inspectores e inspectoras del organismo, se verificaron las condiciones de seguridad", dijo Codelco en un comunicado.

Tras el accidente, Sernageomin había pedido la entrega de cuatro informes sobre el incidente a la minera para evaluar el retorno a las faenas subterráneas en su yacimiento estrella.

Aunque las plantas y fundición no fueron afectadas por la orden de paralización, en días posteriores Codelco tuvo que iniciar labores de mantenimiento debido a la falta de mineral para procesar.

Codelco dijo que la autoridad laboral que la suspensión permanece para las áreas Recursos Norte, Andesita, Andes Norte y Diamante.

Hasta ahora, la firma no ha proporcionado una estimación de la producción afectada de El Teniente, que alcanzó las 356.000 toneladas de cobre en 2024. (Reporte de Fabián Cambero; escrito por Adriana Barrera)