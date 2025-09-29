Chilena Codelco lanza bonos por US$1400 millones en dos tramos: IFR

SANTIAGO, 29 sep (Reuters) - La estatal chilena Codelco, mayor productora mundial de cobre, lanzó el lunes bonos senior no garantizados por US$1400 millones en dos tramos al 2035 y 2055, informó IFR, un servicio financiero de LSEG.

El tramo de US$700 millones en una reapertura de deuda a 10 años con un retorno de 125 puntos básicos sobre la deuda comparable del Tesoro de Estados Unidos, mientras que otros US$700 millones de una reapertura de papeles a 30 años ofreció tasas del Tesoro más 152 puntos básicos.

Según IFR, lo recaudado en la operación se destinará a fines generales de la empresa.

BofA Securities, Credit Agricole CIB, JP Morgan y Santander (B&D) son los encargados de los libros de órdenes.

La colocación se espera para más tarde en el día.

La agencia Moody's dijo el lunes, tras mantener la calificación de la empresa en Baa2 y la perspectiva estable, que la detención por un accidente de la mina estrella El Teniente podría retrasar los esfuerzos de Codelco para recuperar sus niveles de producción de cobre de 2020-21 de 1,6 millones de toneladas anuales.

La interrupción operativa tiene "implicaciones crediticias negativas para Codelco, principalmente debido a la incertidumbre sobre la recuperación de la producción, los litigios y los costos de reanudación de las operaciones", señaló en una nota. (Escrito por Fabián Andrés Cambero. Reporte adicional de Daina Beth Solomon. Editado por Manuel Farías.)