Chilena Codelco logra certificación en producción de lingotes de plata

SANTIAGO, 14 ene (Reuters) - La estatal chilena Codelco, mayor productora mundial de cobre, dijo el miércoles que una asociación con la coreana LS-MnM obtuvo una certificación de calidad en la producción de lingotes de plata.

* Las barras de plata de Codelco son las primeras del país sudamericano en acreditarse bajo el estándar Good Delivery, otorgado por la London Bullion Market Association (LBMA).

* Se une a relevantes productoras junto a marcas como Peñoles (México), KGHM (Polonia) y Aurubis (Alemania).

* La certificación garantiza que la plata que produce, unas 200 toneladas anuales, "cumple con los más altos estándares de pureza (99,99%), calidad física y trazabilidad responsable, permitiendo vender a bancos globales e inversionistas institucionales con ventajas comerciales significativas".

* El proceso de acreditación de la planta, que opera en la ciudad norteña de Mejillones desde 2016, se retomó hace poco más de dos años.

* La Planta Recuperadora de Metales (PRM) es una asociación entre la coreana LS-MnM (66%) y Codelco (34%). (Reporte de Fabián Cambero)