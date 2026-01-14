LA NACION

Chilena Codelco logra certificación en producción de lingotes de plata

Chilena Codelco logra certificación en producción de lingotes de plata
Chilena Codelco logra certificación en producción de lingotes de plataFoto NGC Coin

SANTIAGO, 14 ene (Reuters) - La estatal chilena Codelco, mayor productora mundial de cobre, dijo el miércoles que una asociación con la coreana LS-MnM obtuvo una certificación de calidad en la producción de lingotes de plata.

* Las barras de plata de Codelco son las primeras del país sudamericano en acreditarse bajo el estándar Good Delivery, otorgado por la London Bullion Market Association (LBMA).

* Se une a relevantes productoras junto a marcas como Peñoles (México), KGHM (Polonia) y Aurubis (Alemania).

* La certificación garantiza que la plata que produce, unas 200 toneladas anuales, "cumple con los más altos estándares de pureza (99,99%), calidad física y trazabilidad responsable, permitiendo vender a bancos globales e inversionistas institucionales con ventajas comerciales significativas".

* El proceso de acreditación de la planta, que opera en la ciudad norteña de Mejillones desde 2016, se retomó hace poco más de dos años.

* La Planta Recuperadora de Metales (PRM) es una asociación entre la coreana LS-MnM (66%) y Codelco (34%). (Reporte de Fabián Cambero)

Reuters
Conforme a
The Trust Project
Cargando banners ...