Chilena Codelco nombra VP de integración operaciones de mina Andina para alianza con Anglo American

(Agrega detalles)

SANTIAGO, 30 sep (Reuters) - La estatal chilena Codelco, mayor productora mundial de cobre, dijo el martes que nombró a Gonzalo Lara como vicepresidente de Integración de Operaciones de su mina Andina, como parte del plan de alianza con la global Anglo American.

A mediados de septiembre, las empresas sellaron un acuerdo definitivo para desarrollar sus minas vecinas en el centro de Chile, que les permitirá un aumento en la producción.

"Entre sus principales retos destacan poner en marcha la nueva empresa operadora conjunta en el distrito Andina–Los Bronces, integrar procesos y flujos de trabajo de ambas compañías, respetando compromisos laborales, sociales y ambientales", dijo Codelco en un comunicado.

En el cargo de gerente general de la división Ministro Hales, que ocupaba Lara, asumirá de forma interina a partir de noviembre César Jiménez, quien es gerente de la planta concentradora de la división.

La ejecución del plan minero unido será coordinada por la sociedad de propiedad conjunta y control compartido. La producción de cobre y beneficios económicos generados se compartirán equitativamente entre ambas empresas.

La producción adicional esperada sería de unas 120.000 toneladas de cobre por año, con costos unitarios un 15% más bajos respecto a las operaciones independientes y con un gasto de capital adicional mínimo, dijeron las empresas. (Reporte de Daina Beth Solomon, escrito por Fabián Cambero)