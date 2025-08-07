Chilena Codelco pide a regulador minero reactivación parcial de operaciones en mina de cobre: fuentes
SANTIAGO, 6 ago (Reuters) - La chilena Codelco, mayor productora mundial de cobre, pidió al regulador estatal minero Sernageomin autorizar una reactivación parcial de operaciones en su mina de cobre El Teniente tras el accidente fatal que dejó seis fallecidos, dijeron el miércoles a Reuters dos fuentes con conocimiento del tema.
Sernageomin había pedido la entrega de cuatro informes sobre el incidente a la minera para evaluar un retorno a las faenas subterráneas.
En un comunicado la tarde del miércoles, la empresa había dicho que entregó tres requerimientos de información solicitados por Sernageomin y la autoridad laboral. (Reporte de Fabián Andrés Cambero y Daina Beth Solomon)
