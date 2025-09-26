Chilena Codelco ratifica a Claudio Sougarret como gerente general de mina El Teniente: comunicado

SANTIAGO, 26 sep (Reuters) - La cuprífera chilena Codelco ratificó a Claudio Sougarret como gerente general de su mina estrella El Teniente, donde un accidente a fines de julio dejó seis trabajadores muertos, dijo la empresa el viernes.

La mayor productora global de cobre anunció la salida del principal ejecutivo del yacimiento, Andrés Music, unos diez días después del accidente que paralizó parcialmente las operaciones de la mina, ubicada en una zona montañosa al sur de la capital chilena.

Sougarret "se integró como gerente general interino de El Teniente en agosto pasado y ahora asume en forma titular, tras haber demostrado una sólida capacidad de gestión en momentos de especial complejidad para la división, en su etapa de recuperación tras el accidente del 31 de julio", dijo Codelco en la nota.

La empresa informó además que Patricio Viveros fue elegido para el cargo de gerente general de la pequeña división Salvador, en el norte del país.

(Reporte de Fabián Cambero, escrito por Natalia Ramos)