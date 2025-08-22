LA NACION

Chilena Codelco reporta beneficios antes de impuestos de US$429 millones en 1er semestre

Chilena Codelco reporta beneficios antes de impuestos de US$429 millones en 1er semestreFoto PCGS

SANTIAGO, 22 ago (Reuters) - La estatal chilena Codelco, mayor productora mundial de cobre, reportó el viernes beneficios antes de impuestos de US$429 millones en el primer semestre, un 34% inferior en términos interanuales.

La compañía, que entrega todas sus ganancias al Estado, dijo que la producción propia fue de 634.000 toneladas entre enero y junio, un 9,3% más respecto al mismo lapso 2024.

La empresa recortó su rango meta de producción para este año a entre 1,34 y 1,37 millones de toneladas, desde las 1,37-1,4 millones previstas en marzo. (Reporte de Fabián Andrés Cambero y Sarah Morland)

