Chilena Codelco solicita permiso ambiental para proyecto de continuidad por US$ 1.300 millones

SANTIAGO, 14 ene (Reuters) - La estatal chilena Codelco, mayor productora mundial de cobre, solicitó un permiso ambiental para dar continuidad a su proceso de lixiviación clorurada por US$ 1.300 millones, de acuerdo al sistema de evaluación.

* El proyecto tiene como objetivo dar continuidad operacional a la línea de hidrometalurgia de la División Radomiro Tomic (DRT) durante 30 años (2029-2058).

* Implica extender la operación del proceso de lixiviación clorurada a una tasa promedio anual de 154.000 toneladas por día (tpd), así como la habilitación y operación de un nuevo botadero de ripios.

* Considera elevar los movimientos mina, pasando de 675.000 a 725.000 tpd promedio anual. Para ello, se requiere expandir y profundizar el rajo, junto con la ampliación e incorporación de nuevos botaderos de lastre y áreas de acopio de mineral.

* El proyecto no agrega modificaciones a la fase de construcción vigente, ni ajustes al sistema de agua desalada, planta concentradora, ni a la depositación de relaves en el Tranque Talabre. (Escrito por Fabián Cambero)