Chilena Codelco y Microsoft firman acuerdo para acelerar IA y analítica avanzada en operaciones mineras
SANTIAGO, 5 mar (Reuters) - La estatal chilena Codelco y Microsoft firmaron un memorando de entendimiento para evaluar iniciativas conjuntas en inteligencia artificial, analítica avanzada, automatización y seguridad digital, informó el jueves la minera.
* El acuerdo tendrá una vigencia inicial de 18 meses y contará con una estructura de gobernanza conjunta que permitirá hacer seguimiento estratégico y operativo a las iniciativas.
* Se evaluará el uso intensivo de datos, analítica avanzada e inteligencia artificial para mejorar la toma de decisiones; el desarrollo de operaciones más autónomas; la automatización de procesos críticos; el fortalecimiento de la ciberseguridad, entre otros.
* Además, contempla la posibilidad de desarrollar pilotos, participar en pruebas tempranas de nuevas soluciones y compartir experiencias internacionales. (Reporte de Fabián Cambero)