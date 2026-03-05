LA NACION

Chilena Codelco y Microsoft firman acuerdo para acelerar IA y analítica avanzada en operaciones mineras

Chilena codelco y microsoft firman acuerdo para acelerar ia y analítica avanzada en operaciones mine
Chilena codelco y microsoft firman acuerdo para acelerar ia y analítica avanzada en operaciones mine

SANTIAGO, 5 mar (Reuters) - La estatal ‌chilena ‌Codelco ⁠y Microsoft firmaron un memorando de entendimiento ​para ⁠evaluar iniciativas conjuntas ⁠en inteligencia artificial, ​analítica avanzada, automatización y seguridad ‌digital, informó ​el jueves la ​minera.

* El acuerdo tendrá una vigencia inicial de 18 meses y contará con una ​estructura de gobernanza conjunta ⁠que permitirá hacer seguimiento estratégico y ‌operativo a las iniciativas.

* Se evaluará el uso intensivo de datos, analítica avanzada e inteligencia artificial ‌para mejorar la toma de ⁠decisiones; el desarrollo de ‌operaciones más autónomas; ⁠la automatización ⁠de procesos críticos; el fortalecimiento de la ciberseguridad, entre otros.

* Además, contempla la posibilidad ‌de ​desarrollar pilotos, participar en pruebas tempranas de nuevas soluciones y compartir experiencias ‌internacionales. (Reporte de Fabián Cambero)

Reuters
Conforme a
The Trust Project