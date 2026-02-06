Chilena Codelco y Quiborax forman asociación para avanzar en proyecto de litio en salar Ascotán

SANTIAGO, 6 feb (Reuters) - La estatal chilena Codelco, mayor productora mundial de cobre, dijo el viernes que conformó la sociedad Minera Ascotán junto con la firma privada Quiborax para trabajar en la obtención del Contrato Especial de Operación de Litio (CEOL) en el salar de Ascotán, en el norte del país.

La nueva firma será un 66% de Quiborax, mientras que el 34% restante lo tendrá Codelco.

"En el futuro debe cambiar, dado que el pacto de accionistas establece la incorporación de un nuevo accionista que asuma una participación mayoritaria para desarrollar el proyecto", dijo la minera estatal en un comunicado.

En enero de 2025, las empresas postularon al contrato como parte de una estrategia estatal para fomentar el desarrollo de proyectos privados en el metal ligero, clave para baterías de autos eléctricos.

Ascotán es el tercer salar de mayor superficie en Chile con contenido de salmueras subterráneas, aunque no ha sido explorado. (Reporte de Fabián Cambero)