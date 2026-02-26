Chilena Codelco y Rio Tinto suscriben acuerdo para explorar oportunidades de inversión

SANTIAGO, 26 feb (Reuters) - Codelco, mayor productora mundial de cobre, y la global Rio Tinto firmaron un memorando de entendimiento para explorar oportunidades de desarrollo e inversión, dijo el jueves la estatal chilena.

* El acuerdo busca combinar la experiencia global de ambas compañías en gestión y ejecución de proyectos, excelencia operacional y cadena de suministro, con foco en acelerar plazos, optimizar costos, fortalecer la integración de criterios ESG y potenciar la transferencia de capacidades y conocimiento, dijo Codelco.

* Se enmarca en la estrategia de alianzas de Codelco, orientada a asociarse con referentes internacionales para enfrentar de mejor forma los desafíos técnicos, operacionales y de capital que implica el desarrollo de proyectos estructurales, capturando valor y fortaleciendo estándares de la industria.

* El pacto contempla la creación de un comité directivo conjunto, integrado por ejecutivos senior de ambas compañías, que identificará proyectos piloto y supervisará la implementación de las iniciativas.

* Rio Tinto está asociada con Codelco en el proyecto Nuevo Cobre y en el desarrollo de litio en el salar de Maricunga. (Reporte de Fabián Cambero)