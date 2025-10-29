Chilena Enami dice obtiene permiso ambiental para nueva fundición de cobre

(Agrega detalles)

SANTIAGO, 29 oct (Reuters) - La minera estatal chilena Enami dijo el miércoles que logró la aprobación del permiso ambiental para su nueva fundición de cobre en el norte del país, que contempla una inversión de US$1700 millones.

La modernización de la Fundición Hernán Videla Lira contempla una fundición capaz de procesar 850.000 toneladas de concentrado de cobre al año y una refinería electrolítica que producirá 240.000 toneladas de cátodos de cobre.

"El proyecto que se emplazará en Paipote, en los mismos terrenos de la fundición actualmente paralizada, consiste en un complejo metalúrgico integral que asegurará operaciones rentables y sustentables, y que prácticamente triplica la capacidad de la antigua fundición", dijo la firma en un comunicado.

A mediados de octubre, el vicepresidente de Enami, Iván Mlynarz, dijo a Reuters que el interés de los consumidores de cobre por ampliar su cadena de suministro podría ayudarles a obtener recursos para el proyecto. (Reporte de Fabián Andrés Cambero)