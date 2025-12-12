Chilena Enap realiza hallazgo de petróleo en Ecuador; ve potencial de aumento de producción

SANTIAGO, 12 dic (Reuters) - La estatal chilena Enap informó el viernes el cierre exitoso del proceso exploratorio del pozo Pambil A-1, ubicado en el extremo sur del Bloque 47, en la oriental provincia ecuatoriana de Orellana, un hallazgo que, según dijo, podría permitirle elevar su producción de petróleo en el país.

La compañía produce actualmente cerca de 30.000 barriles por día de crudo en Ecuador y señaló que el resultado del pozo abre la puerta a una nueva área de desarrollo de hidrocarburos. El proceso exploratorio comenzó en 2023.

La empresa indicó que el desarrollo de operaciones fuera de Chile se enmarca en su estrategia Enap 2040, orientada a diversificar ingresos y asegurar la sostenibilidad de largo plazo.

El pozo Pambil A-1 es el primero perforado cerca de la estructura Culebra-Yulebra. (Reporte de Javier Leira)