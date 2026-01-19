Chilena Falabella dice invertirá US$ 900 millones en 2026

LA NACION

SANTIAGO, 19 ene (Reuters) - El grupo minorista chileno Falabella dijo el lunes que invertirá US$900 millones este año para fortalecer el crecimiento de su ecosistema físico-digital.

* La cifra es casi un 40% más respecto de los US$650 millones que consideró el plan anunciado en 2025.

* Estará destinado a remodelación y ampliación de tiendas y malls (500 millones), fortalecer capacidades tecnológicas (265 millones) y apertura de nuevas tiendas (113 millones).

* Contempla la apertura de 17 nuevas tiendas: Falabella (5) en Chile y Perú, Tottus (7) en Perú, y Sodimac (5) en México y Chile. (Reporte de Aida Pelaez-Fernandez, escrito por Fabián Cambero)

