Chilena SQM dice se concreta asociación con estatal Codelco tras resolución de fallo judicial

SANTIAGO, 27 ene (Reuters) - La chilena SQM reportó el martes que la asociación con la estatal Codelco para las operaciones en el salar de Atacama puede concretarse definitivamente tras la resolución de un fallo judicial pendiente con su accionista china Tianqi, que se oponía al acuerdo.

* La Corte Suprema confirmó la sentencia de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, rechazando en consecuencia el Recurso de Apelación de Tianqi en todas sus partes.

* A consecuencia de lo anterior, falló la Condición Resolutoria a la que se encontraba sujeta la Fusión, consolidando su materialización para todos los efectos legales.

(Reporte de Daina Solomon)