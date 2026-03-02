Chilena SQM prevé aumento del 15% en ventas de litio en el primer trimestre

SANTIAGO, 2 mar (Reuters) - La productora chilena de litio SQM espera un alza del 15% interanual en los volúmenes de venta del primer trimestre y que los volúmenes se mantengan en alza durante el resto del año, dijeron el lunes ejecutivos en una conferencia.

La empresa ya ha contratado más del 80% de su volumen de litio para 2026 y está viendo una fuerte demanda de los clientes de Asia-Pacífico, particularmente en China.

ORIENTACIÓN CLAVE

• Se espera que los precios del litio en el primer trimestre sean "sustancialmente más altos" que el nivel de aproximadamente US$10 por kilogramo del cuarto trimestre.

• Se espera que los precios del litio para todo el año 2026 se mantengan más cerca de los niveles de precios actuales que de los mínimos observados en 2025, aunque se anticipa volatilidad.

• Se prevé una producción total de litio de aproximadamente 260.000 toneladas métricas de carbonato de litio equivalente (LCE) en 2026, frente a las 234.000 toneladas de 2025.

• En Australia, el cronograma de aumento de producción de la refinería de Kwinana se extendió hasta 2027 debido a problemas operativos intermitentes, lo que provocó que la producción de 2026 se inclinara hacia las ventas de concentrado.

• Se espera el pago de dividendos a la asociación con Codelco en abril o mayo.

• Se espera que la solicitud de permiso ambiental del proyecto Salar Futuro se presente a mediados de año. (Reporte de Kylie Madry)