chilena Stéphanie Joffroy, de voluntaria olímpica a sus terceros Juegos

En 2024, Stéphanie Joffroy estaba en la Villa Olímpica de los Juegos de París pero como voluntaria y ayudante de la delegación chilena. Ahora vive en Italia su tercera experiencia como deportista olímpica en unos Juegos de Invierno.

"Estuve asesorando al Team Chile en la Villa Olímpica de los Juegos de París porque siendo francochilena pensé que podía ser de gran aporte y creo que lo fui", cuenta en una entrevista con la AFP esta especialista en skicross, una de las pruebas del esquí acrobático, donde representará al país sudamericano por tercera vez, después de Sochi 2014 y Pyeongchang 2018.

Nacida hace 34 años en Santiago, de madre chilena y un padre francés instructor de esquí originario del Champsaur, se mudó a esa zona de los Alpes cuando tenía 14 años.

Desde entonces, y más en su etapa como deportista, ha ido alternando meses en Francia con otros en Chile, en un equilibrio perfecto entre sus dos culturas.

"Me siento de los dos países. En el deporte me siento y soy chilena, pero en el día a día no sabría decir uno, es como cuando te preguntan si eres más del lado de tu mamá o de tu papá, eso es súper difícil de contestar", explica.

"Mi base normalmente es Francia, pero desde que empezamos este año no ha sido ni Chile ni Francia, he estado en desplazamiento, así que mi casa realmente es el mundo de la nieve", sonríe.

- Trabajadora en Roland Garros -

Durante varios años, Stéphanie Joffroy ha estado ligada a uno de los eventos emblemáticos del deporte francés, el torneo de Roland Garros, donde ha formado parte del servicio de atención a los tenistas durante la competición.

"Allí hay muchas personas trabajando para que los jugadores y jugadoras tengan resuelto cualquier problema y tengan la mayor comodidad. Yo, como deportista, sé perfectamente qué están sintiendo ellos. Pueden ser estrellas, pero las necesidades son las mismas para todos los deportistas. Saber dónde está tal pista, llevarles fruta o zumos de esos con electrolitos, tener ordenada la sala de calentamiento o recoger la ropa", enumera.

"Cuando era voluntaria en los Juegos de París, la tenista griega Maria Sakkari me reconoció del vestuario de Roland Garros y vino hacia mí a abrazarme", recuerda.

- Colecta en línea -

El ciclo olímpico no ha sido fácil para ella, después de un calvario por las lesiones, e incluso apoyó su financiación para estos Juegos con una colecta en internet a modo de micromecenazgo.

"No es fácil pedir dinero, pero creo que tuve como noventa donantes, para recolectar más o menos 5.000 euros (casi US$ 6.000). También gracias a contar mi caso en los medios tuve unos pequeños sponsors que se acoplaron a última hora. Con eso conseguí cubrir lo que me faltaba, sin eso mi cuenta iba a estar súper en rojo y el banco me iba a llamar al tiro diciendo que qué estaba haciendo", explica.

Aquellas donaciones vinieron principalmente de Chile y de Francia, de gente de su entorno, pero también de desconocidos.

- Soñando con 2030 -

La carrera de Stéphanie ha estado en gran medida marcada por las lesiones, con varias cirugías de rodilla y tres roturas del ligamento cruzado anterior de una rodilla, su particular pesadilla.

Debutó en unos Juegos Olímpicos en Sochi 2014, donde fue decimosexta y se lesionó gravemente. En Pyeongchang 2018 fue decimonovena, mientras que se perdió Pekín 2022 al lesionarse unas semanas antes del evento.

"Me encuentro ahora muy motivada y muy bien. Mis últimos Juegos Olímpicos fueron ya hace ocho años por la lesión antes de Beijing (Pekín). Siento que tengo las herramientas para desplegar aquí un buen esquí", aseguró.

En el horizonte sueña también con la próxima cita olímpica, la de los Alpes franceses 2030, que tendrá lugar muy cerca de su casa familiar en el departamento de Hautes-Alpes.

"Sería súper lindo y súper especial poder estar en esos Juegos en 2030. Allí estaría compitiendo casi en casa", se ilusiona la única sudamericana en haber competido en el skicross en unos Juegos Olímpicos.