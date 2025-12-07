Chileno Esteban González, nuevo DT del Querétaro tras ser campeón con Coquimbo Unido

Después de hacer campeón por primera vez al Coquimbo Unido en el fútbol chileno, el entrenador Esteban González fue anunciado este sábado como nuevo director técnico del club mexicano Gallos Blancos del Querétaro, de cara al torneo Clausura 2026.

"¡El campeón del fútbol chileno ya es Gallo!", informó el club queretano en sus canales digitales. "¡Bienvenido a la dirección técnica, Esteban González!".

El fichaje del entrenador chileno de 43 años fue anunciado con un video animado simulando un videojuego de fútbol de finales de los años 80.

"El juego comienza de nuevo y tendrá un máster player para el Azul y Negro (colores del Querétaro)", publicaron los Gallos Blancos.

En el torneo Apertura 2025, que se encuentra en semifinales, el Querétaro quedó eliminado en la fase regular con 20 puntos en el lugar número 12.

En 2025, el modesto Querétaro ha celebrado sus 75 años de historia en los que su máxima conquista es la coronación en el torneo de Copa en el Apertura 2016.

Esteban "El Chino" González inició su carrera como entrenador de primera división en Chile con el Coquimbo Unido en 2024.

Fundado en 1957, el Coquimbo Unido se consagró campeón por primera vez en la liga chilena el pasado 2 de noviembre.

La prensa chilena informó que González notificó el viernes a la dirigencia del Coquimbo Unido su decisión de dejar al equipo.

Este sábado, en su último partido bajo el mando del entrenador, Coquimbo Unido venció como local 4-2 al Unión Española.

str/ag