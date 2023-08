Chileno Jarry avanza a cuartos de final del Abierto de Los Cabos

El chileno Nicolás Jarry avanzó a los cuartos de final del Abierto de tenis de Los Cabos-2023 (norponiente de México), el miércoles al vencer en la segunda ronda al neerlandés Gijs Brouwer en tres sets con parciales de 7-6 (7/5), 4-6 y 6-4.

Jarry, sexto en la siembra, se impuso a Brouwer en dos horas con 38 minutos y siete segundos.

Por su lado, el estadounidense Aleksandar Kovacevic dio la primera sorpresa del torneo al eliminar al británico Camerón Norrie, número 13 del mundo, en tres mangas con cartones de 5-7, 7-6 (9/7) y 6-4.

Kovacevic, 129 del ranking mundial, venció a Norrie, segunda cabeza de serie, en dos horas con 57 minutos y 21 segundos.

"No sabía que podía durar tanto en el calor (29 grados centígrados) y estoy contento con la victoria, he tenido unos meses difíciles y no llegué con mucha confianza a este partido, pero el tenis a veces es loco", dijo Kovacevic al final del partido.

El Abierto de Los Cabos es un torneo categoría ATP-250 que se juega en canchas de superficie dura y reparte una bolsa de 873.000 dólares en premios.

-Resultados del miércoles en segunda ronda:

Alex de Miñaur (AUS/N.5) derrotó a Thiago Tirante (ARG) 6-2, 6-1

Dominik Koepfer (GER/N.7) a James Duckworth (AUS) 6-2, 6-2

Tommy paul (usa/n.3) a felipe meligeni (bra) 7-5, 7-6 (9/7)

Borna Coric (CRO/N.4) a Jason Jung (TPE) 6-1, 6-2

Ilya Ivashka (BLR/N.8) a Borna Gojo (CRO) 5-7, 6-2, 6-4

Nicolás Jarry (CHI/N.6) a Gijs Brouwer (NED) 7-6 (7/5), 4-6, 6-4

Aleksandar Kovacevic (USA) a Cameron Norrie (GBR/N.2) 5-7, 7-6 (9/7), 6-4

Str/zm

AFP