Chileno Tabilo da un salto de 40 plazas en la clasificación ATP

El tenista chileno Alejandro Tabilo, vencedor el martes del torneo de Chengdu, en China, protagoniza el mayor salto en la clasificación ATP de esta semana, ganando 40 plazas para situarse en el N.72.

Tabilo, que a sus 28 años conquistó su tercer torneo ATP tras derrotar en la final al italiano Lorenzo Musetti (N.9), está aún lejos de su mejor posición en la clasificación mundial, justo hace un año, cuando llegó a ser el 19º jugador del ranking.

El otro cambio significativo es el del kazajo Alexander Bublik, que sube tres puestos y se coloca en el 16º lugar tras imponerse el martes en el torneo de Hangzhou, también en China.

Esta semana, en la gira asiática, vuelven a la competición los mejores jugadores del torneo tras haber descansado luego de la disputa del US Open.

El español Carlos Alcaraz, que destronó del N.1 a Jannik Sinner tras derrotarle en Nueva York, disputará el torneo de Tokio, mientras que el italiano jugará en Pekín.

Ambos se reencontrarán en el Masters 1000 de Shanghái del 1 al 12 de octubre, en lo que promete ser una cerrada lucha por ver quién de los dos acaba el año como N.1.

-- Clasificación ATP a 24 de septiembre:

1. Carlos Alcaraz (ESP) 11.540 puntos

2. Jannik Sinner (ITA) 10.780

3. Alexander Zverev (GER) 5.930

4. Novak Djokovic (SRB) 4.830

5. Taylor Fritz (USA) 4.675

6. Ben Shelton (USA) 4.280

7. Jack Draper (GBR) 3.690

8. Alex De Minaur (AUS) 3.545

9. Lorenzo Musetti (ITA) 3.505

10. Karen Khachanov (RUS) 3.280

11. Holger Rune (DEN) 3.090

12. Casper Ruud (NOR) 2.755

13. Felix Auger-Aliassime (CAN) 2.755

14. Andrey Rublev (RUS) 2.610

15. Tommy Paul (USA) 2.510

16. Alexander Bublik (KAZ) 2.445 (+3)

17. Jiri Lehecka (CZE) 2.415 (-1)

18. Daniil Medvedev (RUS) 2.410

19. Jakub Mensik (CZE) 2.380

20. Alejandro Davidovich (ESP) 2.225

21. Francisco Cerúndolo (ARG) 2.135

...

40. Jaume Munar (ESP) 1.138 (-3)

41. Sebastián Báez (ARG) 1.135

42. Joao Fonseca (BRA) 1.129

43. Camilo Ugo Carabelli (ARG) 1.123

49. Roberto Bautista (ESP) 1.035 (-1)

55. Tomás Etcheverry (ARG) 930 (+8)

59. Francisco Comesaña (ARG) 912 (+1)

70. Pedro Martínez (ESP) 833 (-3)

71. Juan Manuel Cerúndolo (ARG) 829 (+1)

72. Alejandro Tabilo (CHI) 826 (+40)

82. Mariano Navone (ARG) 770

99. Thiago Agustín Tirante 660 (-5)

ole/mcd/avl