Chileno Tabilo da un salto de 40 plazas en la clasificación ATP
El tenista chileno Alejandro Tabilo, vencedor el martes del torneo de Chengdu, en China, protagoniza
- 1 minuto de lectura'
El tenista chileno Alejandro Tabilo, vencedor el martes del torneo de Chengdu, en China, protagoniza el mayor salto en la clasificación ATP de esta semana, ganando 40 plazas para situarse en el N.72.
Tabilo, que a sus 28 años conquistó su tercer torneo ATP tras derrotar en la final al italiano Lorenzo Musetti (N.9), está aún lejos de su mejor posición en la clasificación mundial, justo hace un año, cuando llegó a ser el 19º jugador del ranking.
El otro cambio significativo es el del kazajo Alexander Bublik, que sube tres puestos y se coloca en el 16º lugar tras imponerse el martes en el torneo de Hangzhou, también en China.
Esta semana, en la gira asiática, vuelven a la competición los mejores jugadores del torneo tras haber descansado luego de la disputa del US Open.
El español Carlos Alcaraz, que destronó del N.1 a Jannik Sinner tras derrotarle en Nueva York, disputará el torneo de Tokio, mientras que el italiano jugará en Pekín.
Ambos se reencontrarán en el Masters 1000 de Shanghái del 1 al 12 de octubre, en lo que promete ser una cerrada lucha por ver quién de los dos acaba el año como N.1.
-- Clasificación ATP a 24 de septiembre:
1. Carlos Alcaraz (ESP) 11.540 puntos
2. Jannik Sinner (ITA) 10.780
3. Alexander Zverev (GER) 5.930
4. Novak Djokovic (SRB) 4.830
5. Taylor Fritz (USA) 4.675
6. Ben Shelton (USA) 4.280
7. Jack Draper (GBR) 3.690
8. Alex De Minaur (AUS) 3.545
9. Lorenzo Musetti (ITA) 3.505
10. Karen Khachanov (RUS) 3.280
11. Holger Rune (DEN) 3.090
12. Casper Ruud (NOR) 2.755
13. Felix Auger-Aliassime (CAN) 2.755
14. Andrey Rublev (RUS) 2.610
15. Tommy Paul (USA) 2.510
16. Alexander Bublik (KAZ) 2.445 (+3)
17. Jiri Lehecka (CZE) 2.415 (-1)
18. Daniil Medvedev (RUS) 2.410
19. Jakub Mensik (CZE) 2.380
20. Alejandro Davidovich (ESP) 2.225
21. Francisco Cerúndolo (ARG) 2.135
...
40. Jaume Munar (ESP) 1.138 (-3)
41. Sebastián Báez (ARG) 1.135
42. Joao Fonseca (BRA) 1.129
43. Camilo Ugo Carabelli (ARG) 1.123
49. Roberto Bautista (ESP) 1.035 (-1)
55. Tomás Etcheverry (ARG) 930 (+8)
59. Francisco Comesaña (ARG) 912 (+1)
70. Pedro Martínez (ESP) 833 (-3)
71. Juan Manuel Cerúndolo (ARG) 829 (+1)
72. Alejandro Tabilo (CHI) 826 (+40)
82. Mariano Navone (ARG) 770
99. Thiago Agustín Tirante 660 (-5)
ole/mcd/avl
Otras noticias de Tenis internacional
- 1
Mapei invertirá US$20 millones en una nueva planta en Santiago del Estero para duplicar su producción
- 2
Empieza a utilizarse una nueva terapia de precisión para el cáncer de próstata avanzado en la Argentina
- 3
Sin retenciones: aluvión en el mercado de granos y negocios por US$515 millones
- 4
Mundial 2030: el pedido oficial de la Conmebol a FIFA por más equipos y más partidos y la crítica de la AFA a Javier Milei