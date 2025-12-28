China: Abierto el Tianshan Shengli, el túnel de carretera "más largo del mundo"

Con sus 22,13 km, fue definido "el más largo del mundo".

Lo reporta la agencia estatal Xinhua en su sitio web.

El túnel Tianshan Shengli atraviesa las montañas centrales de Tianshan, en la Región Autónoma Uigur de Xinjiang, reduciendo un peligroso trayecto de varias horas por la montaña a unos 20 minutos.

Se trata de un tramo clave de la carretera G0711 Urumqi-Yuli, que también entró en funcionamiento el viernes, según la agencia estatal Xinhua, y que conecta los centros urbanos del norte y el sur de Xinjiang.

Con una extensión de 2.500 kilómetros, las montañas Tianshan atraviesan el centro de Xinjiang, separando la capital provincial, Urumqi, la ciudad más grande del norte, de Korla, la ciudad más grande del sur. Con la inauguración de la autopista, el tiempo de viaje entre Urumqi y Korla se redujo de aproximadamente siete horas a tres horas, según el informe.

La autopista, construida a lo largo de cinco años, tiene 324,7 kilómetros de longitud y requirió una inversión total de 46.700 millones de yuanes (aproximadamente US$6.630 millones).

La construcción del túnel enfrentó desafíos extremos: además de sus 22,13 kilómetros de longitud, alcanza una profundidad máxima de soterramiento de 1.112,2 metros, atraviesa 16 zonas de fallas geológicas y se enfrenta a cinco desafíos principales: alta tensión del terreno, alta intensidad sísmica, estrictos requisitos ambientales, frío extremo y gran altitud.

Para enfrentar estos desafíos, los constructores chinos implementaron soluciones innovadoras: construir caminos de acceso respetuosos con el medio ambiente para minimizar el impacto ambiental y mejorar la eficiencia del transporte de materiales; adoptar un método de construcción que redujo el tiempo de construcción del túnel principal en más de una cuarta parte; y utilizar la primera tuneladora de roca dura presurizada de China. (ANSA).