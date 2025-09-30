China abre el mercado de opciones sobre acciones a los inversores extranjeros

Shanghái, 30 sep (Reuters) - China abrió el martes su mercado de opciones bursátiles a los inversores extranjeros, mientras Pekín intensifica sus esfuerzos por aumentar el atractivo de los activos en yuanes.

El anuncio de la Bolsa de Shanghái se suma a las medidas para atraer a inversores de todo el mundo al mercado de bonos de China y promover el uso internacional del yuan chino.

La Bolsa de Shanghái dijo que los inversores institucionales extranjeros cualificados podrán negociar opciones con fines de cobertura, y pueden presentar sus solicitudes inmediatamente.

Una opción sobre acciones ofrece el derecho -pero no la obligación- de comprar o vender una acción a un precio predeterminado en algún momento futuro.

La desregulación podría ofrecer a los inversores extranjeros una herramienta muy necesaria para cubrir riesgos en el mercado bursátil chino de 100 billones de yuanes (US$14,05 billones). Las acciones chinas están en racha, impulsadas por las políticas de apoyo y la creciente confianza en la innovación china.

Actualmente, en la bolsa de Shanghái se negocian cinco productos de opciones basados en fondos cotizados.

Los reguladores financieros chinos están redoblando sus esfuerzos para atraer a los inversores extranjeros, ya que la guerra comercial y las políticas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hacen mella en el atractivo de los activos en dólares.

La semana pasada, China amplió el acceso extranjero a su mercado de recompra de bonos y aumentó el límite de negociación neta diaria en el esquema transfronterizo Swap Connect.

Las autoridades también desvelaron planes para impulsar el negocio extraterritorial del yuan en Hong Kong, y abrieron un centro de operaciones en Shanghái para promover la adopción mundial del yuan digital del banco central.

(1 dólar = 7,1190 yuanes chinos) (Reporte de redacción Shanghái; Editado en Español por Ricardo Figueroa)