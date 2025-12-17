China accede a tecnología nuclear de EE. UU. a través de asociaciones de investigación: informe

WASHINGTON (AP) — China se aprovecha de las asociaciones con investigadores de Estados Unidos financiados por el Departamento de Energía para dar acceso a su ejército a tecnología nuclear sensible y otras innovaciones con aplicaciones económicas y de seguridad nacional, según un informe del Congreso publicado el miércoles.

Los autores del informe afirman que Estados Unidos debe hacer más para proteger la investigación de alta tecnología y garantizar que los resultados del trabajo financiado por los contribuyentes no terminen beneficiando a Beijing. Recomiendan varios cambios para proteger mejor la investigación científica en Estados Unidos, como nuevas políticas para que el Departamento de Energía (DOE, por sus siglas en inglés) las utilice para decidir el financiamiento de trabajos que involucren asociaciones chinas.

La investigación es parte de un esfuerzo del Congreso para levantar un cortafuegos que impida que la investigación de Estados Unidos impulse el fortalecimiento militar de China, en un momento en que ambos países están inmersos en una rivalidad tecnológica y armamentista que dará forma al orden global futuro.

Investigadores del Comité Selecto de la Cámara de Representantes sobre el Partido Comunista Chino y el Comité de Educación y Trabajo de la Cámara identificaron más de 4.300 artículos académicos publicados entre junio de 2023 y junio de este año que se refieren a colaboraciones entre científicos financiados por el DOE e investigadores chinos. Cerca de la mitad de los artículos hacen referencia a investigadores chinos afiliados al ejército o la base industrial de China.

Algo que resulta particularmente preocupante es que los investigadores encontraron que los fondos federales se destinaron a colaboraciones de investigación con laboratorios y universidades estatales chinas que trabajan directamente para el ejército de ese país, incluidas algunas listadas en una base de datos del Pentágono de empresas militares chinas con operaciones en Estados Unidos. En el informe también se detallan colaboraciones entre investigadores estadounidenses y grupos a los que se han atribuido ciberataques, así como abusos de derechos humanos en China.

El Departamento de Energía financia rutinariamente investigaciones avanzadas en energía nuclear y el desarrollo y eliminación de armamento nuclear, junto con una larga lista de campos de alta tecnología como la computación cuántica, la ciencia de materiales y la física. Distribuye cientos de millones de dólares cada año para investigación. El departamento supervisa 17 laboratorios nacionales que han liderado el desarrollo en muchas tecnologías.

El informe se produjo tras una serie de indagaciones del Congreso sobre investigaciones financiadas por el gobierno federal en las que han participado científicos e investigadores chinos. El año pasado, en un informe publicado por los republicanos se encontró que las asociaciones entre universidades de Estados Unidos y China durante la última década habían permitido que cientos de millones de dólares en fondos federales ayudaran a Beijing a desarrollar tecnología crítica que podría ayudar a fortalecer su ejército. Otra investigación realizada este año reveló que el Pentágono, en un período reciente de dos años, financió cientos de proyectos en colaboración con entidades chinas vinculadas a la industria de defensa de China.

Durante décadas, el Departamento de Energía ha omitido tomar medidas para garantizar que la investigación que financia no beneficie a China, según los autores del informe. Éstos hicieron varias recomendaciones para endurecer las reglas, entre ellas, una nueva metodología estandarizada para evaluar los riesgos de seguridad nacional de la investigación, así como requisitos para que el departamento comparta con otras agencias del gobierno de Estados Unidos información sobre vínculos de investigación con China para facilitar la detección de problemas.

“Estas fallas políticas e inacción de larga data han hecho que la investigación financiada por los contribuyentes sea vulnerable a la explotación por parte de la base de investigación y defensa de China y las actividades de transferencia de tecnología dirigidas por el estado”, concluyeron los autores.

Hasta el momento, el Departamento de Energía no ha respondido a preguntas sobre el informe y sus recomendaciones. Se dejó un mensaje en la Embajada de China en Washington para solicitar comentarios.

El representante republicano de Michigan John Moolenaar, que preside el comité selecto, dijo en un comunicado que la “investigación revela un problema profundamente alarmante: el Departamento de Energía no garantizó la seguridad de su investigación e hizo que los contribuyentes estadounidenses financiaran el ascenso militar de nuestro principal adversario”.

Este año, Moolenaar presentó una legislación destinada a prevenir que la financiación de la investigación en ciencia y tecnología y defensa se destine a colaboraciones o asociaciones con entidades “controladas por adversarios extranjeros” que representen un riesgo para la seguridad nacional.

La legislación fue aprobada por la Cámara, pero no logró avanzar para convertirse en parte del proyecto de ley anual de política de defensa. Fue recibida con fuerte oposición por parte de científicos e investigadores, quienes argumentaron que las medidas eran demasiado amplias y podrían enfriar la colaboración y socavar la ventaja competitiva de Estados Unidos en ciencia y tecnología.

En una carta enviada en octubre, un grupo de más de 750 miembros del cuerpo docente y personal de alto nivel de universidades estadounidenses dijo a los líderes del Congreso que supervisan los servicios armados que Estados Unidos compite a escala global por el talento. Llamaron a tomar “medidas muy cuidadosas y específicas para la gestión de riesgos” con el fin de abordar las preocupaciones de seguridad.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.