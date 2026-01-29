China acelera turismo espacial y exploración de espacio profundo frente a EE. UU

Por Laurie Chen

PEKÍN, 29 ene (Reuters) - El principal contratista espacial de China se comprometió a desarrollar el turismo espacial en los próximos cinco años, según informaron los medios estatales el jueves, mientras Pekín acelera sus ambiciones de vuelos espaciales comerciales y exploración del espacio profundo en medio de una carrera tecnológica con Estados Unidos

La empresa estatal Corporación de Ciencia y Tecnología Aeroespacial de China (CCTAC) dijo que "logrará la operación de vuelos de turismo espacial suborbital y desarrollará gradualmente el turismo espacial orbital", además de "construir una infraestructura de inteligencia digital espacial de nivel gigavatio", según informó la cadena estatal CCTV

China y Estados Unidos compiten por convertir la exploración espacial en un negocio comercialmente viable similar a la aviación civil, así como por ser los primeros en explotar las ventajas militares y estratégicas del dominio espacial. La CCTAC se ha comprometido a transformar China en una "potencia espacial líder en el mundo" para 2045

Hasta ahora, el principal obstáculo de Pekín es su incapacidad para completar una prueba de cohetes reutilizables. El cohete reutilizable Falcon 9 de su rival estadounidense SpaceX ha permitido a su filial Starlink alcanzar un cuasi monopolio en los satélites de órbita terrestre baja (OTB) y también se utiliza para el turismo espacial orbital

La reutilización es fundamental para reducir los costes de los lanzamientos de cohetes y abaratar el envío de satélites al espacio. China alcanzó un récord de 93 lanzamientos espaciales el año pasado, según anuncios oficiales, impulsada por sus empresas emergentes de vuelos espaciales comerciales, que están madurando rápidamente

Sin embargo, China ha descrito en repetidas ocasiones el monopolio de SpaceX sobre los satélites OTB como un riesgo para la seguridad nacional y está lanzando sus propias constelaciones de satélites, que espera que alcancen las decenas de miles en las próximas décadas

A finales de diciembre, entidades chinas presentaron documentos ante la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) en los que exponían sus planes de poner en órbita unos 200.000 satélites en los próximos 14 años. Dos megaconstelaciones representan la gran mayoría, y la medida reservaría estratégicamente ranuras y frecuencias suborbitales para Pekín

Los planes de la CCTAC se anunciaron después de que China inaugurara el martes su primera Escuela de Navegación Interestelar, ubicada en la Academia China de Ciencias, con el objetivo de fomentar la próxima generación de talentos espaciales en campos fronterizos como la propulsión interestelar y la navegación espacial profunda

La nueva institución pone de manifiesto las ambiciones de China de pasar estratégicamente de las operaciones en órbita cercana a la Tierra a la exploración del espacio profundo, y apoyará la estación de investigación lunar prevista por China y los esfuerzos para detectar planetas fuera de nuestro sistema solar, según un informe de Xinhua sobre la inauguración

"Los próximos 10 a 20 años serán una ventana para el desarrollo acelerado en el campo de la navegación interestelar de China. La innovación original en la investigación básica y los avances tecnológicos remodelarán el patrón de la exploración del espacio profundo", escribió Xinhua

El informe de la CCTV del jueves indicó que la CCTAC también se centrará en avances en tecnologías clave, como la exploración de pequeños recursos celestes y la minería independiente inteligente, y reforzará la supervisión de los desechos espaciales y la formulación de normas internacionales de gestión del tráfico espacial

La sonda lunar china Chang'e-6 fue la primera nave espacial en traer muestras de la cara oculta de la Luna en 2024, y Pekín está estableciendo activamente normas internacionales para los vuelos espaciales y la infraestructura espacial con el fin de consolidarse como potencia espacial dominante

EEUU se enfrenta a una intensa competencia por parte de China en esta década en su esfuerzo por llevar de nuevo astronautas a la Luna, donde no ha pisado ningún ser humano desde la última misión Apolo estadounidense en 1972. (Información de Laurie Chen; edición de Jamie Freed; editado en español por Patrycja Dobrowolska)