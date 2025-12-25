China acusa a EE. UU. de intentar frustrar la mejora de sus lazos con India

PEKÍN, 25 dic (Reuters) -

China acusó el jueves a Estados Unidos de distorsionar su política de defensa en un esfuerzo por frustrar una mejora de los lazos con India.

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Lin Jian, respondió así a una pregunta en una rueda de prensa sobre si Pekín podría aprovechar el reciente alivio de las tensiones con India por las zonas fronterizas en disputa para evitar que se profundicen los lazos entre Washington y Nueva Delhi.

China considera sus relaciones con India desde una perspectiva estratégica y a largo plazo, dijo Lin, añadiendo que la cuestión fronteriza es un asunto entre ambos países y "nos oponemos a que cualquier país emita un juicio sobre este asunto".

El Pentágono señaló el martes en un informe que China "probablemente trata de sacar provecho de la disminución de la tensión (...) para estabilizar las relaciones bilaterales y evitar la profundización de los lazos entre Estados Unidos e India".

(Reporte de Ethan Wang y Liz Lee; editado en español por Carlos Serrano)