China acusa a EE.UU. de "acoso comercial" y llama al respeto mutuo

El vicepresidente chino Han Zheng denunció este martes el "acoso" y el proteccionismo, en una clara alusión a la guerra comercial con Estados Unidos, dos días antes del encuentro entre los dirigentes de ambos países.

Durante un discurso en la Future Investment Initiative, importante conferencia celebrada en Riad, capital de Arabia Saudita, Han Zheng advirtió que la globalización enfrenta fuertes presiones.

"El aumento del proteccionismo comercial, el creciente unilateralismo y el acoso, así como las deficiencias del sistema de gobernanza multilateral, incrementan la incertidumbre del panorama político y económico mundial", declaró, según la traducción ofrecida a su auditorio.

El dirigente chino subrayó además la necesidad de superar las diferencias entre sistemas sociales y niveles de desarrollo, y de buscar puntos en común basados en el respeto mutuo.

El presidente chino Xi Jinping y su homólogo estadounidense Donald Trump tienen previsto reunirse el jueves en Corea del Sur, con el objetivo de alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra comercial.

Trump amenaza con imponer nuevos aranceles masivos a China a partir del 1 de noviembre, aunque el lunes afirmó tener "respeto" por Xi Jinping y esperar llegar a un acuerdo.

