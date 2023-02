China acusa a EEUU de azuzar la guerra en Ucrania con sus acusaciones sobre ayuda militar a Rusia

El ministro de Asuntos Exteriores de China, Wang Yi, ha criticado este lunes las nuevas acusaciones lanzadas desde Estados Unidos sobre las supuestas intenciones del gigante asi√°tico de prestar ayuda militar a Rusia durante la guerra que mantiene con Ucrania desde hace ya un a√Īo.

"China se mantiene fiel a sus principios" y "se compromete a promover conversaciones de paz y desempe√Īar un papel constructivo", ha dicho el portavoz, en referencia a las palabras del secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, advirtiendo de que Pek√≠n podr√≠a enviar ayuda militar a Mosc√ļ.

En ese sentido, ha recordado que la "asociaci√≥n estrat√©gica" entre Rusia y China se basa en "la no confrontaci√≥n y la no selecci√≥n de terceros pa√≠ses", por lo que no aceptan que Estados Unidos "se√Īale con el dedo" y "coaccione las relaciones entre Pek√≠n y Mosc√ļ".

"Estados Unidos, como país importante, tiene todas las razones para trabajar por una solución política de la crisis en lugar de avivar las llamas o sacar provecho de ello", ha cuestionado el portavoz de Exteriores.

En una entrevista para la cadena CBS, Blinken aseguró este domingo que Rusia ha estado brindando "apoyo no letal" a Rusia, aunque sospechan que podría empezar a proporcionar "apoyo letal", lo cual podría tener "graves consecuencias".

"Hasta la fecha hemos visto que empresas chinas (...) proporcionan apoyo no letal a Rusia para su uso en Ucrania. Ahora nos preocupa que la información que tenemos es que están considerando proporcionar apoyo letal", dijo.

Blinken explic√≥ que se reuni√≥ el s√°bado en M√ļnich con su hom√≥logo chino, a quien traslado la "profunda preocupaci√≥n" de Estados Unidos sobre "la posibilidad de que China proporcione armamento letal a Rusia".

Blinken tambi√©n expres√≥ su temor a que China ayude a Rusia a evadir las sanciones econ√≥micas occidentales gracias a que el comercio bilateral entre ambos contin√ļa y Pek√≠n sigue comprando petr√≥leo, gas y carb√≥n a Rusia.

Europa Press