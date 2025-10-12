China acusa a EE.UU. de "doble moral" por amenaza de nuevos aranceles

China acusó el domingo a Estados Unidos de "doble moral", luego de que el presidente Donald Trump anunciara un arancel adicional de 100% a las importaciones desde la segunda mayor economía del mundo.

"El relevante comunicado estadounidense es el típico ejemplo de 'doble moral'", indicó un portavoz del Ministerio de Comercio chino en un comunicado divulgado en internet.

Trump reinició el viernes la guerra comercial con Pekín en una disputa sobre nuevas restricciones chinas a las exportaciones de minerales de tierras raras.

También amenazó con cancelar una reunión con el presidente chino Xi Jinping, programada para este mes.

El Ministerio de Comercio chino acusó el domingo a Estados Unidos de intensificar la presión económica contra Pekín desde septiembre.

"Estas acciones han causado grave daño a los intereses chinos y han socavado seriamente la atmósfera de las conversaciones económicas y comerciales entre las dos partes", advirtió el ministerio.

"Amenazar todo el tiempo con aranceles altos no es el mejor enfoque para tratar con China", agregó.

