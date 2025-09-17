China acusa a Nueva Zelanda de "acoso" a sus ciudadanos en los aeropuertos

La embajada de China en Nueva Zelanda presentó una queja ante Wellington al denunciar el "acoso" al que son sometidos sus ciudadanos en los aeropuertos de ese país oceánico, incluida la incautación de dispositivos electrónicos.

"Un ciudadano chino, mientras hacía escala en una terminal aérea de Nueva Zelanda, fue objeto de acoso e interrogatorio sin motivo alguno por parte del personal de seguridad y de la agencia de inteligencia", aseguró la legación diplomática el martes.

"Se le confiscaron sus dispositivos digitales personales y algunos de ellos no le han sido devueltos", añadió.

La embajada también enumeró "varios casos denunciados por ciudadanos chinos que sufrieron acoso similar durante su entrada o tránsito en Nueva Zelanda".

Pekín afirmó que "deplora la conducta injustificada y el acoso". Exigió que "cesen inmediatamente" y advirtió que "se reserva el derecho de tomar nuevas medidas".

Nueva Zelanda respondió insistiendo en que todas las personas que entran al país deben cumplir las leyes y reglamentos de "seguridad nacional".

