China adopta medidas incipientes para abastecerse de productos agrícolas sostenibles

Por Mei Mei Chu

PEKÍN, 31 mayo (Reuters) - El grupo alimentario chino COFCO International desembarcó el viernes su primer cargamento de soja libre de deforestación para uso doméstico, lo que supone un hito para un país que ha dado prioridad al precio sobre la sostenibilidad en sus importaciones agrícolas.

China es uno de los principales compradores de productos agrícolas, como la soja y la carne de vacuno, causantes de la deforestación mundial, pero ha ido a la zaga de sus homólogos occidentales a la hora de exigir que los productos, incluido el aceite de palma, no procedan de tierras relacionadas con la deforestación o la conversión de hábitats naturales.

Esta situación está cambiando poco a poco, ya que la empresa estatal COFCO International, así como China Mengniu Dairy Company e Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd pidieron el año pasado soja sostenible a proveedores y asesores, declararon a Reuters comerciantes y expertos en sostenibilidad.

Los volúmenes son minúsculos en el contexto de las compras totales de China, pero las implicaciones del abastecimiento más ecológico son significativas, dado el voraz apetito chino por los productos agrícolas, incluso cuando intenta reducir su dependencia de las importaciones.

La participación de COFCO, que trajo el cargamento del viernes al puerto de Tianjin para Modern Farming Group, filial de Mengniu, también envía una señal a otros compradores de la intención de Pekín.

"Hay un cambio notable en las tendencias de adquisición de los compradores chinos hacia productos más sostenibles y respetuosos con el medio ambiente", declaró un corredor de Singapur, que no quiso dar su nombre por razones de confidencialidad.

Algunas empresas chinas llevan desde el año pasado pidiendo "agresivamente" soja libre de deforestación y aceite vegetal neutro en carbono, según un directivo de una empresa de comercio mundial.

El cargamento de 50.000 toneladas métricas de soja brasileña del viernes, valorado en 30 millones de dólares, incluía por primera vez una cláusula de no deforestación y conversión (DCF) en un pedido de esta oleaginosa procedente de China.

"Nuestra industria debe tomar medidas para ayudar a fortalecer nuestros sistemas alimentarios (y) promover prácticas agrícolas sostenibles que protejan nuestro clima y nuestro medio ambiente", declaró en un comunicado Wei Dong, Director Ejecutivo de COFCO International.

El envío es un proyecto piloto impulsado por la Alianza para Bosques Tropicales del Foro Económico Mundial para frenar la deforestación impulsada por la exportación de productos básicos. Su director ejecutivo, Jack Hurd, afirmó que la participación de COFCO estimulará una mayor demanda china de productos sostenibles.

Impulso político

Mientras que en Occidente los esfuerzos en pro de la sostenibilidad han estado a menudo impulsados por los consumidores, el cambio en China se debe a señales políticas y a la presión de los inversores.

En 2020, el presidente Xi Jinping prometió que China, el mayor contaminador del mundo, alcanzaría el pico de emisiones en 2030 y la neutralidad de carbono en 2060. En un acuerdo alcanzado el año pasado, China y Estados Unidos afirmaron que cooperarían para frenar la pérdida de bosques.

Las nuevas normas bursátiles nacionales que obligan a las empresas a divulgar información medioambiental, social y de gobernanza a partir de 2026 han añadido presión, mientras que el próximo Reglamento de la Unión Europea sobre Productos Libres de Deforestación (EUDR) supone un impulso adicional, según los analistas.

En 2023, Mengniu se comprometió a tener una cadena de suministro sin deforestación para 2030 y este año se unió a la Mesa Redonda sobre Aceite de Palma Sostenible (RSPO). Yili tiene un objetivo similar para el suministro de soja, aceite de palma, pasta y papel, y ha dicho que aumentará las compras anuales de aceite de palma certificado por la RSPO en 50 toneladas métricas a partir de 2024 para alcanzar las 650 toneladas métricas en 2030.

Un productor de aceite de palma de Indonesia dijo que vender a China pronto exigirá normas más estrictas. "Están prestando más atención a la sostenibilidad (...) a diferencia del pasado, cuando el precio era el único factor".

COFCO, por su parte, tiene como objetivo para 2025 una cadena de suministro de soja de deforestación cero en zonas ecológicamente sensibles de América Latina, incluida la Amazonia, y tiene planes para cadenas de suministro sostenibles de aceite de palma y café.

En enero, COFCO International firmó un memorando de entendimiento con China Shengmu Organic Milk Ltd, del Grupo COFCO, para suministrar 12.000 toneladas de soja DCF de Brasil, con un acuerdo para aumentar gradualmente el volumen.

El responsable de la RSPO en China, Fang Lifeng, afirmó que la demanda china de aceite de palma sostenible certificado, impulsada en un principio por multinacionales como L'Oreal y Unilever, está siendo liderada ahora por empresas locales.

Aun así, la demanda es una pequeña fracción de las importaciones chinas, que el año pasado incluyeron 4,3 millones de toneladas de aceite de palma y 99,4 millones de toneladas de soja.

El costo sigue siendo un factor disuasorio. La soja DCF puede costar entre 2 y 10 dólares más por tonelada, mientras que el aceite certificado por la RSPO puede costar hasta 15 dólares más.

Un operador con sede en Singapur de una empresa comercial internacional que gestiona plantas de procesamiento de soja en China afirmó que los volúmenes ni siquiera supondrán el 1% de las importaciones.

"No vemos que lleguen volúmenes significativos", dijo el comerciante, añadiendo que la presión de los financiadores del comercio podría ayudar a impulsar el abastecimiento sostenible. (Reporte de Mei Mei Chu en Pekín; reporte adicional de Naveen Thukral en Singapur; Editado en Español por Ricardo Figueroa)

