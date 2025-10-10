China adopta represalia contra buques estadounidenses con tasas portuarias adicionales

(Agrega detalles, contexto y citas)

PEKÍN, 10 oct (Reuters) - El Ministerio de Transportes chino dijo el viernes que los buques propiedad de empresas y particulares estadounidenses u operados por estos, así como los construidos en Estados Unidos o que enarbolen pabellón estadounidense, deberán pagar tasas portuarias adicionales por cada viaje a partir del martes.

Según indicó el ministerio, estas tasas son una represalia por las que impondrá Washington en fecha próxima sobre los buques chinos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo poco después que ya no hay razón para reunirse con su par chino, Xi Jinping, dentro de dos semanas en Corea del Sur, como estaba previsto, al tiempo que añadió en las redes sociales que su administración está calculando un aumento masivo de los aranceles sobre las importaciones procedentes de China.

Trump afirmó que Pekín ha estado enviando cartas a los países diciendo que planea imponer controles a la exportación de cada elemento de producción relacionado con las tierras raras.

También a partir del 14 de octubre, los buques construidos en China —u operados o propiedad de entidades chinas— tendrán que pagar una tasa en su primer puerto de escala en Estados Unidos. La cifra podría ascender a US$1 millón para un buque que transporte más de 10.000 contenedores, y aumentar anualmente hasta 2028, según las estimaciones de analistas.

Los buques propiedad de una entidad china u operados por este país tendrán que pagar una tasa fija de 80 dólares por tonelaje neto y viaje a Estados Unidos. Las tasas impuestas a los buques chinos tras una investigación del representante de Comercio de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) forman parte de un esfuerzo más amplio de Washington para reactivar la construcción naval nacional y reducir el poder marítimo y comercial de China.

"Es claramente discriminatorio y perjudica gravemente los intereses legítimos de la industria naval china, altera notablemente la estabilidad de la cadena de suministro mundial y socava gravemente el orden económico y comercial internacional", dijo el ministerio chino.

En una declaración separada publicada más tarde el viernes, el Ministerio de Comercio chino afirmó que sus contramedidas son una autodefensa "justificada" destinada a salvaguardar la equidad en los mercados mundiales del transporte marítimo y la construcción naval.

En las dos últimas décadas, China se ha catapultado a la primera posición mundial de la construcción naval, ya que sus mayores astilleros se encargan tanto de proyectos comerciales como militares.

Las tasas chinas a los buques estadounidenses podrían perjudicar menos a Washington que a la inversa.

Ambos recargos "añaden más complejidad y costos a la red mundial que mantiene las mercancías en movimiento y las economías conectadas y corren el riesgo de perjudicar a sus exportadores, productores y consumidores en un momento en que el comercio mundial ya se encuentra bajo presión", dijo Joe Kramek, presidente y presidente ejecutivo de la Asociación Mundial del Transporte Marítimo.

El año pasado, los astilleros chinos construyeron más de 1000 buques comerciales, por menos de 10 de los estadounidenses, según analistas militares y de la industria.

AUMENTOS TARIFARIOS

Para los buques estadounidenses que atraquen en puertos chinos a partir del 14 de octubre, la tarifa será de 400 yuanes (US$56,13) por tonelada neta, según informó el Ministerio de Transportes chino. Aumentará a 640 yuanes (US$89,81) desde el 17 de abril de 2026 y a 880 yuanes (US$123,52) un año después. Para los buques que hagan escala en puertos chinos a partir del 17 de abril de 2028, la tasa será de 1120 yuanes (US$157,16) por tonelada neta. Las tensiones entre China y Estados Unidos se han agudizado desde septiembre y las dos superpotencias parecen estar teniendo dificultades para superar su tregua arancelaria comercial actual, una pausa de 90 días, desde el 11 de agosto hasta en torno al 9 de noviembre.

Los aranceles de represalia de este año han reducido drásticamente las importaciones chinas de productos agrícolas y energéticos estadounidenses.

(1 dólar = 7,1241 yuanes)

(Reporte de Ryan Woo en Pekín y Naveen Thukral en Singapur; reporte adicional de Jonathan Saul en Londres; editado en español por Jorge Ollero y Carlos Serrano)