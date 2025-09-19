China advierte a Papúa Nueva Guinea sobre pacto de defensa mutua con Australia

China advirtió a Papúa Nueva Guinea contra "socavar" sus intereses y soberanía al firmar un pacto de defensa mutua con Australia, ampliamente visto como contrapeso de la creciente influencia de Pekín en el Pacífico.

Australia y Papúa Nueva Guinea acordaron esta semana los términos de un convenio con el que los dos países se comprometen a defenderse mutuamente de ataques armados.

Interrogado sobre este tratado, un vocero de la embajada de Pekín en la capital papú Puerto Moresby dijo que China era respetuosa del derecho de Papúa Nueva Guinea de celebrar acuerdos con otros países.

Pero dicho acuerdo no debería ser "exclusivo", ni restringir a Papúa Nueva Guinea de cooperar con otros países, dijo el portavoz el jueves.

China instó al país insular a mantener una "cooperación mutuamente beneficiosa" con Pekín y "defender la independencia y la autosuficiencia".

Pekín ha comprometido miles de millones de dólares en países del Pacífico en la última década, al financiar hospitales, estadios deportivos, carreteras y otras obras públicas.

El apoyo económico chino parece haber dado frutos, pues las Islas Salomón, Kiribati y Nauru han roto sus lazos diplomáticos con Taiwán en favor de China en los últimos años.

Canberra, por su parte, ha intensificado su compromiso con la región en busca de contrarrestar la influencia china.

