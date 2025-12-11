China advierte que los nuevos aranceles de México perjudicarán a sus socios comerciales
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
PEKÍN, 11 dic (Reuters) -
El Ministerio de Comercio de China dijo el jueves que seguiría de cerca el régimen arancelario de México sobre las importaciones procedentes de países sin tratados de libre comercio, incluida China, y sopesaría su impacto.
Una vez adoptadas, las medidas "socavarán sustancialmente" los intereses del comercio, dijo el ministerio en un comunicado.
"China siempre se ha opuesto a toda forma de aumento unilateral de aranceles y espera que México corrija cuanto antes tales prácticas unilateralistas y proteccionistas", añadió. (Información de la redacción de Pekín; edición de Clarence Fernandez; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)
LA NACION
Más leídas
- 1
Los ex Gran Hermano estrenaron su serie y en Intrusos no pudieron contener la risa: “¿Van a los premios Oscar?"
- 2
El estallido latente de un Mani Pulite en la AFA de Chiqui Tapia
- 3
El New York Times eligió a las mejores series del año y dos argentinas tuvieron “mención de honor”
- 4
Cuánto cobra el personal de las Fuerzas Armadas en diciembre con el aguinaldo