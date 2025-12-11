LA NACION

China advierte que los nuevos aranceles de México perjudicarán a sus socios comerciales

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
China advierte que los nuevos aranceles de México perjudicarán a sus socios comerciales
China advierte que los nuevos aranceles de México perjudicarán a sus socios comerciales

PEKÍN, 11 dic (Reuters) -

El Ministerio de Comercio de China dijo el jueves que seguiría de cerca el régimen arancelario de México sobre las importaciones procedentes de países sin tratados de libre comercio, incluida China, y sopesaría su impacto.

Una vez adoptadas, las medidas "socavarán sustancialmente" los intereses del comercio, dijo el ministerio en un comunicado.

"China siempre se ha opuesto a toda forma de aumento unilateral de aranceles y espera que México corrija cuanto antes tales prácticas unilateralistas y proteccionistas", añadió. (Información de la redacción de Pekín; edición de Clarence Fernandez; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)

LA NACION
Más leídas
  1. Los ex Gran Hermano estrenaron su serie y en Intrusos no pudieron contener la risa
    1

    Los ex Gran Hermano estrenaron su serie y en Intrusos no pudieron contener la risa: “¿Van a los premios Oscar?"

  2. El estallido latente de un Mani Pulite en la AFA de Chiqui Tapia
    2

    El estallido latente de un Mani Pulite en la AFA de Chiqui Tapia

  3. El New York Times eligió a las mejores series del año y dos argentinas tuvieron “mención de honor”
    3

    El New York Times eligió a las mejores series del año y dos argentinas tuvieron “mención de honor”

  4. Cuánto cobra el personal de las Fuerzas Armadas en diciembre
    4

    Cuánto cobra el personal de las Fuerzas Armadas en diciembre con el aguinaldo

Cargando banners ...