China advierte que los nuevos aranceles de México perjudicarán a sus socios comerciales

PEKÍN, 11 dic (Reuters) -

El Ministerio de Comercio de China dijo el jueves que seguiría de cerca el régimen arancelario de México sobre las importaciones procedentes de países sin tratados de libre comercio, incluida China, y sopesaría su impacto.

Una vez adoptadas, las medidas "socavarán sustancialmente" los intereses del comercio, dijo el ministerio en un comunicado.

"China siempre se ha opuesto a toda forma de aumento unilateral de aranceles y espera que México corrija cuanto antes tales prácticas unilateralistas y proteccionistas", añadió. (Información de la redacción de Pekín; edición de Clarence Fernandez; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)