Por Ryan Woo y Ethan Wang

PEKÍN, 21 nov (Reuters) - China dijo el martes que sería un "grave error" si Argentina cortara sus lazos, después de la victoria en las elecciones presidenciales del fin de semana en el país sudamericano de un libertario de derecha que ha dicho que no tratará con los comunistas.

El presidente electo argentino, Javier Milei, ha criticado tanto a China como a Brasil, que se encuentran entre los socios comerciales más importantes de su país. Hace unos meses, Milei incluso comparó al gobierno chino con un "asesino" y dijo que el pueblo de China "no es libre".

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Mao Ning, dijo en una conferencia de prensa regular que el desarrollo de las relaciones con Argentina había mostrado un buen impulso y que sería un "grave error" para Argentina que cortara los lazos con países como China y Brasil.

El duro discurso de Milei sobre China contrasta marcadamente con el voto de cooperación del presidente saliente, Alberto Fernández, quien visitó Pekín el mes pasado y elogió a China como un "verdadero amigo" de Argentina.

Fernández también prometió coordinación con China en marcos como el G20 y los BRICS.

Diana Mondino, una economista que se perfila para convertirse en ministra de Relaciones Exteriores en la administración Milei, dijo que Argentina no se uniría al grupo BRICS, que incluye a China y Rusia, según la citó la agencia de noticias rusa RIA Novosti.

Argentina estaba entre los seis países invitados a convertirse en nuevos miembros del BRICS, un bloque entre cuyos miembros también se encuentran Brasil, India y Sudáfrica.

Mondino dijo a RIA Novosti que Argentina "dejaría de interactuar" con los gobiernos de China y Brasil, cuando se le preguntó si Argentina fomentaría las exportaciones e importaciones con esos países.

Mao, consultado por los periodistas sobre los comentarios de Mondino, aseguró que "ambas partes cuentan con una fuerte complementariedad económica y un enorme potencial de cooperación".

"China está dispuesta a seguir trabajando junto con Argentina para promover la estabilidad y el desarrollo a largo plazo de las relaciones bilaterales", agregó.

Este mes, Mondino afirmó que Argentina no tenía problemas con comerciar con Brasil, y en cuanto a China, Milei buscaría terminar con los opacos acuerdos entre Estados.

"Lo que no vamos a hacer son contactos secretos. Argentina, este gobierno, en los últimos 20 años, ha tenido múltiples negociaciones secretas", dijo Mondino. "Eso no es normal y es lo que hemos dicho que no vamos a hacer".

Medios estatales chios hasta ahora han restado importancia a los comentarios de Milei sobre el gigante asiático, pero advirtieron que Argentina sería la única que podría salir perdiendo si se sacara a China de su mercado. (Reporte de Ethan Wang y Ryan Woo; Editado en español por Javi West y Manuel Farías Larrañaga)