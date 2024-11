China advierte tras reelección de Trump que "no habría ganadores" en una guerra comercial

China advirtió el jueves que "no habría ganadores en una guerra comercial", luego de la reelección como presidente de Estados Unidos de Donald Trump, quien prometió imponer nuevos aranceles a las importaciones chinas.

"Por principio, me gustaría reiterar que no habría ganadores en una guerra comercial, que además no favorecería al mundo", declaró la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, Mao Ning.

