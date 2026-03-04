China afirma que busca comunicarse con EE. UU., pero promete mantener sus "líneas rojas"

PEKÍN, 4 mar (Reuters) -

China está dispuesta a colaborar con Estados Unidos para promover la comunicación a todos los niveles, al tiempo que mantiene sus "líneas rojas" y principios, según dijo el miércoles Lou Qinjian, portavoz de su parlamento. La Asamblea Popular Nacional de China inicia este jueves su sesión anual, en la que dará a conocer los objetivos económicos y las prioridades para este año.

La reunión se produce en un momento delicado para las relaciones entre China y EEUU, ya que ambas partes buscan estabilizar sus lazos antes de la cumbre prevista entre los líderes Donald Trump y Xi Jinping en Pekín a finales de marzo.

China y Estados Unidos deben respetarse mutuamente y coexistir pacíficamente, dijo Lou.

"China tiene sus propios principios y líneas rojas y, como siempre, defenderá con firmeza su soberanía, su seguridad y sus intereses de desarrollo", dijo en una rueda de prensa.

La diplomacia entre los jefes de Estado tiene un "papel estratégico insustituible" a la hora de guiar las relaciones entre ambos países, añadió Lou, instándoles a "ampliar la lista de (áreas de) cooperación y reducir la lista de problemas".

Pidió al Congreso de EEUU que vea a China "objetivamente" y que haga más por beneficiar las relaciones.

Un representante de la Casa Blanca ha confirmado que Trump viajará a China del 31 de marzo al 2 de abril, aunque Pekín no ha hecho ningún anuncio oficial al respecto.

Se espera que los principales negociadores comerciales de ambas partes se reúnan en París la próxima semana para discutir posibles acuerdos comerciales relacionados con la tan esperada reunión, según informó Bloomberg News el martes. (Información de Xiuhao Chen, Shi Bu, Ethan Wang y Ryan Woo; edición de Muralikumar Anantharaman y Clarence Fernandez; editado en español por Patrycja Dobrowolska)