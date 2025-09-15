China afirma que Nvidia violó leyes antimonopolio, según investigación preliminar

LONDRES (AP) — Los reguladores chinos dijeron el lunes que una investigación preliminar encontró que el fabricante de chips Nvidia violó las leyes antimonopolio del país.

La Administración Estatal para la Regulación del Mercado afirmó en un comunicado de una sola frase que llevaría a cabo una "investigación adicional" sobre Nvidia, el principal fabricante de semiconductores del mundo.

El comunicado indicó que la investigación se centraba en la compra por parte de Nvidia de la empresa de transmisión de datos y redes Mellanox Technologies.

Nvidia no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Los reguladores dijeron el año pasado que estaban investigando a la empresa por presuntas violaciones derivadas de la adquisición de Mellanox por US$6900 millones en 2019.

La decisión aumenta la presión sobre Estados Unidos, al mismo tiempo que funcionarios de Washington mantienen conversaciones comerciales con representantes de Beijing en España esta semana.

Beijing ha aumentado el escrutinio sobre la industria estadounidense de chips. El Ministerio chino de Comercio dijo el sábado que estaba llevando a cabo una investigación antidumping sobre ciertos chips IC analógicos importados de Estados Unidos, incluidos procesadores para productos básicos que comúnmente fabrican empresas como Texas Instruments y ON Semiconductor.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, se reunía en Madrid esta semana con el Viceprimer Ministro chino, He Lifeng, para negociar sobre aranceles y cuestiones de seguridad nacional relacionadas con la propiedad de la plataforma de redes sociales TikTok. Las conversaciones estaban programadas desde el domingo hasta el miércoles.

Es la cuarta ronda de conversaciones después de reuniones en Londres, Ginebra y Estocolmo. Los dos gobiernos han acordado varias pausas de 90 días en una serie de aranceles recíprocos crecientes, evitando una guerra comercial total.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.