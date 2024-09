China afirma que su ensayo balístico fue "legítimo" y no cambia su doctrina nuclear

El ministerio chino de Defensa aseguró este jueves que el reciente ensayo en el Pacífico sur de un misil balístico intercontinental, equipado de una ojiva ficticia, fue "legítimo", pese a las protestas de varios países de la región.

"El lanzamiento de un misil balístico internacional tiene por objetivo ensayar nuestras armas (...) es un ejercicio legítimo y de rutina", declaró un portavoz del ministerio, Zhang Xiaogang.

El portavoz añadió que la política nuclear de China no cambia con este ensayo.

"La política nuclear china es muy estable, sólida y predecible", consistente en no usar en primer lugar armas nucleares, y hacerlo eventualmente sólo en caso de autodefensa, explicó el portavoz.

China no está enfrascada en ninguna "carrera armamentística" y ha "prometido no usar ni amenazar con usar armas nucleares contra Estados no nucleares", enfatizó.

"China seguirá manteniendo sus capacidades nucleares en el nivel mínimo requerido para su defensa nacional", dijo también el portavoz Zhang.

China ensayó este miércoles en el Pacífico sur su misil balístico, equipado de una ojiva ficticia, el primero de este tipo en décadas.

El ensayo se produjo en un contexto de rivalidad con Estados Unidos en el océano Pacífico, de tensión con Filipinas por la soberanía en el mar de China Meridional y de hostilidad abierta con Taiwán, una isla de gobierno democrático que Pekín reclama como propia.

Las autoridades de la Polinesia Francesa indicaron a AFP que el misil cayó cerca de su zona económica exclusiva. Tanto Francia como Estados Unidos fueron previamente notificados del ensayo.

Japón en cambio dijo que no fue avisado por China, a la que acusó de falta de transparencia. En un tono similar, Australia pidió "explicaciones" a Pekín, y Nueva Zelanda tildó el ensayo de "inoportuno" e "inquietante".

El Instituto de Investigación Internacional para la Paz de Estocolmo (Sipri) calcula en base a datos del año 2023 que Estados Unidos dispone de 3.700 ojivas y Rusia de casi 4.500. China tenía 410, según este instituto.

