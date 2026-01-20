China alcanza objetivo de 12 millones de toneladas de soja de EEUU prometido en tregua comercial

Por Ella Cao y Naveen Thukral

PEKÍN/SINGAPUR, 20 ene (Reuters) - China ha comprado alrededor de 12 millones de toneladas métricas de soja de Estados Unidos, cumpliendo con una promesa señalada por Washington de que Pekín compraría ese volumen antes de fines de febrero, dijeron tres operadores a Reuters el martes, después de que una tregua comercial a finales de octubre estimuló las compras.

Mientras los compradores rehuían los suministros norteamericanos en medio de una guerra comercial, China no registró importaciones desde Estados Unidos durante cuatro meses consecutivos desde el pasado septiembre, lo que redujo la cuota de mercado estadounidense al 15% desde el 21% de 2024.

Pero el objetivo de 12 millones se cumplió la semana pasada tras las compras a granel realizadas por el acopiador estatal Sinograin y el comerciante estatal COFCO, que fueron los únicos compradores de soja estadounidense, ya que las trituradoras privadas siguen favoreciendo los suministros más baratos de Argentina y Brasil.

"Es poco probable que se produzcan nuevas compras de soja estadounidense hasta la próxima nueva cosecha de Estados Unidos en septiembre, a menos que los precios sean competitivos con los de la soja sudamericana", dijo una de las fuentes familiarizada con los detalles del envío.

Todas las fuentes hablaron bajo condición de anonimato, ya que no están autorizadas a hablar con los medios de comunicación.

Sinograin y COFCO no respondieron inmediatamente a las peticiones de comentarios.

China reanudó las compras de soja estadounidense después de que los líderes de ambos países se reunieron a finales de octubre, y la Casa Blanca dijo que China también había acordado comprar al menos 25 millones de toneladas métricas anuales durante los próximos tres años, a partir de 2026.

Los cargamentos de soja estadounidense comprados, que ascienden a 12 millones de toneladas, se embarcarán entre diciembre y mayo, dijeron las fuentes.

A principios de diciembre, Reuters informó de que al menos seis buques de carga a granel tenían previsto cargar soja en terminales de la costa estadounidense del Golfo de México con destino a China, y un séptimo ya estaba en camino.

Uno de estos buques, Ocean Harvest, tiene previsto llegar al puerto oriental de Zhangjiagang en aproximadamente una semana, según los datos de seguimiento de buques de LSEG y Kpler.

Es probable que gran parte del volumen adquirido se destine a reservas estatales. En las últimas semanas, Sinograin ha celebrado cuatro subastas en un aparente intento de liberar almacenamiento para los envíos de soja estadounidense. (Reporte de Ella Cao en Pekín y Naveen Thukral en Singapur; Editado en Español por Ricardo Figueroa)