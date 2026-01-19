China alcanza su objetivo de crecimiento del PIB en 2025, pero no supera la crisis interna

PEKIN, 19 ene (Reuters) -

La economía china creció un 5,0% el año pasado, dentro del objetivo del Gobierno, al acaparar una cuota récord de la demanda mundial de bienes para contrarrestar el débil consumo interno, una estrategia que amortiguó el impacto de los aranceles estadounidenses, pero que cada vez es más difícil de mantener.

Desde el desplome del sector inmobiliario en 2021, Pekín ha orientado los recursos hacia el complejo industrial en lugar de hacia los consumidores para cumplir sus ambiciosos objetivos de crecimiento, lo que genera un exceso de capacidad de producción endémico y obliga a las fábricas a buscar compradores en el extranjero.

El año pasado, la incursión de China en los mercados globales fue más lejos que nunca, lo que condujo a un superávit comercial récord de US$ 1,2 billones, un 20% más que en 2024 y equivalente al tamaño de una economía de las 20 principales, como Arabia Saudí.

Mientras que los envíos a Estados Unidos cayeron una quinta parte, aumentaron fuertemente al resto del mundo, en un momento en que los productores conquistaban nuevos mercados para aislarse de las agresivas políticas arancelarias del presidente estadounidense, Donald Trump, destinadas a contrarrestar el desafío de Pekín a la hegemonía estadounidense.

"Nos va bien en Europa y América Latina y no necesitamos ese mercado", dijo Dave Fong, copropietario de tres fábricas en el sur de China que hacen de todo, desde mochilas escolares hasta equipos de escalada y maquinaria industrial. Alrededor del 15% de sus pedidos solían proceder de Estados Unidos, pero ahora se reducen a un goteo.

LA ECONOMÍA CHINA ENTRA EN UN "FRÍO INVIERNO"

No obstante, el éxito de los fabricantes chinos orientados a la exportación contrasta con la persistente debilidad de las partes de la economía centradas en el mercado nacional. Los datos del lunes subrayaron esta divergencia: la producción industrial aumentó un 5,9% en 2025, superando el crecimiento del 3,7% de las ventas al por menor, mientras que la inversión inmobiliaria se desplomó un 17,2%.

Y a menos que Pekín sea capaz de redirigir los recursos hacia los consumidores y levantar los sectores que dependen del gasto chino interno, el futuro crecimiento económico corre el riesgo de ralentizarse bruscamente, según los analistas. Aunque se espera que China vuelva a alcanzar un ritmo de aproximadamente el 5% este año, una encuesta de Reuters pronosticaba para 2026 un crecimiento del 4,5%.

Depender de las exportaciones para crecer a largo plazo no es una opción. Si el superávit comercial de China creciera cada año al mismo ritmo que lo hizo en 2025, igualaría el tamaño de la economía francesa, de aproximadamente US$ 3 billones, en 2030 y la producción alemana, de US$ 5 billones, en 2033, según los cálculos de Reuters.

"Es difícil imaginar que el superávit comercial pueda seguir creciendo a este ritmo indefinidamente en el futuro, aunque solo sea porque eso provocaría una reacción proteccionista más amplia en el extranjero", dijo Christopher Beddor, economista de Gavekal Dragonomics.

La economía creció un 4,5% en el cuarto trimestre con respecto al año anterior, ligeramente por encima de las expectativas de los analistas, pero ralentizándose hasta un mínimo de tres años desde el ritmo del 4,8% del tercer trimestre, debido a la ralentización del consumo y la inversión.

El desarrollo económico de China en 2025 fue "duramente ganado", dijo el lunes Kang Yi, el director de la NBS, la Oficina Nacional de Estadística china, que reconoció que la economía se enfrenta a problemas y desafíos, entre ellos una fuerte oferta y la debilidad de la demanda. La inversión en activos fijos se contrajo un 3,8% en 2025, la primera caída anual desde que se dispone de datos en 1996, una señal de que los gobiernos locales están bajo presión para reducir la deuda en lugar de construir nuevas carreteras y puentes, su libro de jugadas habitual para el crecimiento.

La inversión privada también cayó un 6,4%, mientras las empresas ven pocos motivos para expandirse en una economía marcada por el exceso de capacidad, en la que los hogares prefieren ahorrar a gastar.

Scott Yang, propietario de una fábrica de válvulas para tuberías utilizadas en proyectos inmobiliarios y de infraestructuras en el este de China, siente de primera mano las tensiones internas.

"Si el sector inmobiliario va mal, el impacto en toda nuestra industria es muy grande. Lo mismo ocurre con las infraestructuras", afirma Yang.

"Es difícil de cuantificar, pero cualitativamente este invierno se siente un frío penetrante."

Yang dijo que se sentía sin soluciones, especialmente sin fondos para mejorar los productos de la fábrica: "Si nuestros beneficios en los últimos años no fueron muy buenos, ¿de dónde iba a salir la inversión?".

(Información de Kevin Yao y Ellen Zhang en Pekín; David Kirton en Shenzhen; Casey Hall y Gu Li en Shanghai; gráficos de Kripa Jayaram; edición de Marius Zaharia y Shri Navaratnam; edición en español de Jorge Ollero Castela)