China amenaza a Japón con más medidas tras los comentarios de su primera ministra sobre Taiwán

19 nov (Reuters) -

China dijo el miércoles que "no tendrá más remedio que tomar nuevas medidas" si Japón no se retracta de sus "comentarios erróneos" y adopta medidas concretas para "salvaguardar los cimientos políticos" de los lazos bilaterales. Los comentarios de la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, sobre Taiwán han "dañado fundamentalmente" la base política de las relaciones chino-japonesas, dijo Mao Ning, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, en una rueda de prensa regular.

Si Japón se niega a retractarse y sigue "cometiendo errores", China tomará medidas "severas y decididas" y Japón asumirá las consecuencias, dijo Mao Ning.

(Información de Eduardo Baptista; edición de Tom Hogue; edición en español de Jorge Ollero Castela)