China.- AMP.- Abren las urnas en Hong Kong con una alta afluencia pese a la conmoción por el trágico incendio de Tai Po

MADRID, 7 de diciembre de 2025 (Europa Press)

Las puertas de más de 600 colegios electorales a lo largo y ancho de Hong Kong han abierto sus puertas a primera hora de este domingo para la elección del Consejo Legislativo hongkonés, en una jornada marcada por la ampliación del horario de votación, la participación temprana de miles de residentes y los llamamientos de las autoridades a acudir cuanto antes para evitar aglomeraciones nocturnas.

En total son más de cuatro millones los ciudadanos registrados para ejercer su derecho al voto hasta las 23.30 horas (hora local), horario ampliado para una cita que finalmente no ha sido pospuesta y que se desarrollará en un ambiente sombrío tras el trágico incendio originado a finales de noviembre en un complejo de rascacielos del distrito de Tai Po.

De acuerdo con las autoridades regionales, son 161 los candidatos que concurren a esta elección: 51 candidatos compiten por 20 escaños en diez circunscripciones geográficas; 60 aspirantes optan a 30 puestos en los 28 distritos funcionales; y 50 más pugnan por 40 escaños en la circunscripción del Comité Electoral, conformando así una de las convocatorias más amplias de los últimos años.

La jornada cuenta con un dispositivo especial compuesto por más de 600 colegios ordinarios y 24 centros específicos, además de seis puntos instalados en los pasos fronterizos, diez habilitados exclusivamente para funcionarios públicos, siete destinados al personal de la Autoridad Hospitalaria, dos para votantes de minorías étnicas y tres centros de extensión en residencias asistenciales, con el objetivo de asegurar un acceso amplio y ordenado.

Si bien algunos sondeos preelectorales auguraban un batacazo del dato de participación, la concurrencia ha superado el 15% en las circunscripciones geográficas, con 627.139 votos contabilizados a las 13.30 horas (hora local), mientras que los distritos funcionales han alcanzado un 18,6% y la circunscripción del Comité Electoral ha rozado el 88,8%, según datos recogidos por el medio Hong Kong Free Press.

Desde primera hora, las autoridades han reiterado su llamamiento a votar con antelación para evitar colas, especialmente ante la previsión de un aumento de afluencia a última hora. Así, el secretario jefe de la Administración de Hong Kong, Eric Chan, ha animado a la ciudadanía a votar durante la mañana para evitar la mayor afluencia nocturna, recordando que él mismo ha completado su voto en menos de dos minutos en un colegio de Sha Tin.

También ha señalado que entiende que muchos residentes sigan consternados por el reciente incendio en Tai Po, pero ha insistido en que la nueva legislatura será clave para impulsar reformas.

El fuego, que se propagó rápidamente por todo el complejo de Wang Fuk Court y ha dejado hasta la fecha más de 150 muertos, puso sobre la mesa la posibilidad incluso de retrasar los comicios —que según la legislación hongkonesa pueden posponerse hasta un máximo de 14 días por motivos de seguridad—.

Sin embargo, el jefe del Ejecutivo de Hong Kong, John Lee, ha sostenido que la elección de los miembros del Consejo Legislativo seguirá su curso en los tiempos previstos dada la importancia de estos comicios para la región administrativa especial china, que busca mantener la "estabilidad" y consolidar sus reformas.

Estas elecciones son vistas por los expertos como una especie de referéndum sobre la gestión del Gobierno hongkonés, que hace frente a un aumento de las críticas y la desafección en pleno recrudecimiento de las medidas de seguridad.

El sistema vuelve a basarse en la idea de que "solo los patriotas" pueden presentarse a los comicios, tal y como sucedió durante las elecciones locales del año 2023 con el respaldo del Partido Comunista de China. Así, Pekín busca afianzar su control sobre la antigua colonia británica a pesar de las críticas vertidas por las voces críticas y la comunidad internacional, que ven una vulneración de los derechos y libertades fundamentales.

Muchos consideran que esta medida socava la idea de "un país, dos sistemas" por el que Pekín dice regir esta región, pero también Macao. La posibilidad de que la región mantuviera su propio sistema legal al margen sufrió un duro varapalo tras las fuertes protestas contra el Gobierno registradas en 2019.

"SOLO PATRIOTAS"

Con este sistema modificado que minimiza las opciones de presencia opositora en la Asamblea, solo los candidatos considerados "patriotas" por el Gobierno podrán presentarse a unas elecciones en las que únicamente 20 diputados son elegidos de forma directa por la población, mientras que el resto son votados por comités.

Aunque el Gobierno ya ha anunciado que prevé desplegar un fuerte dispositivo policial, se ha mostrado confiado en la posibilidad de que los comicios se realicen con éxito y "de acuerdo al orden constitucional". Es más, asegura que las elecciones favorecerán una "recuperación más rápida" frente al desastre sufrido y reafirma la "responsabilidad" mostrada a la hora de investigar el incendio y perseguir a los posibles culpables.

Lee ha anunciado además la introducción de "reformas sistemáticas" tras el incendio y ha pedido actuar "en beneficio del bien común".

"Vamos a traducir todas estas lecciones dolorosas para convertirlas en acciones concretas que refuercen la seguridad en la ciudad y la reforma institucional", ha aclarado. "Debemos seguir adelante antes de transformar el dolor y el duelo en fortaleza", ha añadido.

Para el Gobierno chino, las nuevas políticas para Hong Kong suponen una vuelta a la "estabilidad" y una solución al "caos" desatado por "fuerzas extranjeras" en la zona. Sin embargo, activistas hongkoneses denuncian que la mayoría de disidentes se encuentran encarcelados o han huido de la región desde que Pekín puso en marcha una serie de medidas en su contra.

En el año 2019, en plena ola de críticas y protestas contra la injerencia china en la autonomía del territorio, los candidatos disidentes se hicieron con más de la mitad de los escaños gracias a una participación extraordinaria del 71% de los votantes.

DESPLIEGUE POLICIAL Y DETENCIONES

De momento, las autoridades locales han justificado el refuerzo de la seguridad en las calles para evitar conatos de violencia, protestas y bloqueos. Hasta la fecha, varias personas han sido detenidas durante la última semana por hacer un llamamiento al boicot, así como por cometer actos de vandalismo al considerar que no se trata de una votación democrática.

"Las fuerzas de seguridad mostrarán una tolerancia cero frente a todos los intentos de interferir u obstaculizar las elecciones legislativas", ha indicado el inspector de Policía, Chan Man Hei. "No vamos a escatimar esfuerzos a la hora de realizar investigaciones. Haremos todo lo posible por hacer cumplir la ley para que la población pueda votar en un ambiente seguro y de forma ordenada", ha resaltado, de acuerdo con una criminalización de la protesta que viene de la mano de la ley de seguridad nacional aprobada en el año 2020.

Contra todo pronóstico, los foros organizados por el Gobierno y que sirven a modo de espacios de debate para los candidatos, que buscan interactuar con el público, se reanudaron el miércoles, si bien los actos de campaña se han suspendido por completo en señal de respeto hacia las víctimas del incendio.

No obstante, se espera que la cifra de participación sufra un batacazo, siguiendo la tendencia de comicios anteriores: en 2012 fue de tan solo el 30,2%, frente al 58,3% del año 2016.

Las autoridades han intentando fomentar la concurrencia y han anunciado que los electores contarán con líneas de autobús específicas para poder acudir a votar, pero todo apunta a una alta abstención en una atmósfera sombría tras la tragedia.