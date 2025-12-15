China.- AMP.- La Justicia de Hong Kong declara culpable de sedición al magnate de los medios Jimmy Lai

MADRID, 15 Dic. 2025 (Europa Press) - La Justicia de Hong Kong ha hallado este lunes culpable al activista y magnate de los medios de comunicación Jimmy Lai de los cargos que se le imputaban por sedición y conspiración para actuar contra las autoridades, por lo que podría ser condenado a cadena perpetua. El veredicto contra Lai, que tiene 78 años, también se extiende al diario 'Apple Daily', después de dos años de un juicio que ha desatado la polémica a nivel interno y externo. Según los jueces, tanto Lai como sus medios de comunicación fueron utilizados para facilitar la "injerencia" de terceros países y "ejercer presión" sobre estos para que impusieran sanciones contra las autoridades de China y Hong Kong. El opositor había sido acusado, además, de "incitar al odio" contra las autoridades y lleva cinco años encarcelado desde su detención, que tuvo lugar en diciembre de 2020 en virtud de la controvertida ley de seguridad nacional, promovida desde Pekín para criminalizar cuestiones como la sedición o la injerencia extranjera en Hong Kong. Uno de los jueces al frente del caso ha insistido en que el testimonio de Lai es "evasivo" y "poco fiable", al tiempo que ha equiparado sus declaraciones con las que podría haber dado un "estadounidense que instaba a Rusia a derrocar al Gobierno de Estados Unidos", según informaciones del portal de noticias HKFP. Lai fue condenado a 5 años y 9 meses de cárcel en abril de 2021 por fraude y participación en una protesta no autorizada, en un caso que derivó a su vez en penas de cárcel para varios representantes más de la oposición. Lai se ha convertido así en uno de los símbolos de la persecución contra la oposición política en Hong Kong, donde aún colean los ecos de las protestas masivas contra el Gobierno de Carrie Lam que se iniciaron en 2019. La movilización no tenía precedentes desde que Reino Unido cedió la soberanía del territorio a China en 1997. CONDENAS INTERNACIONALES Tras la decisión judicial, la Unión Europa ha alertado de la "erosión de la democracia" en la región administrativa especial china, donde los opositores son objeto de "persecución política". La portavoz de Exteriores de la UE, Anitta Hipper, ha resaltado que los cargos de los que ha sido declarado Lai pueden acarrear una "condena máxima de cadena perpetua" y ha destacado la importancia de "una prensa libre e independiente", en referencia al periódico fundado por Lai, el 'Apple Daily', "forzado a cerrar en junio de 2021". "Reiteramos nuestro llamamiento a China y a la región administrativa especial de Hong Kong a honrar sus compromisos legales de salvaguardar los derechos y libertades fundamentales", ha zanjado. También la ONG pro Derechos Humanos Human Rights Watch ha criticado el "giro radical" de las autoridades de Hong Kong, "de respetar la libertad de prensa a la hostilidad abierta hacia los medios de comunicación" que ha llevado a la "infundada" condena de Lai, por lo que pide su "liberación inmediata". Esta condena "pretende silenciar a todo el que se atreva a criticar al Partido Comunista" Chino, ha denunciado la directora para Asia de HRW, Elaine Pearson. La ONG destaca las "graves irregularidades" del juicio, tales como la elección a dedo de los jueces por parte del gobierno hongkonés, la prolongada detención provisional de Lai antes del juicio, la falta de un abogado elegido por el propio acusado o la denegación a los servicios consulares británicos, ya que Lai cuenta con esta nacionalidad. HRW recuerda que Lai, de 78 años, ha pasado largos periodos de tiempo en aislamiento, "una forma de tortura", y que padece diabetes. La familia asegura que tiene problemas cardiacos e indicios de declive físico.