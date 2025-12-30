China.-AMP.- Taiwán se compromete a "no intensificar el conflicto" en plenas maniobras militares de China en el estrecho

MADRID, 30 Dic. 2025 (Europa Press) - El presidente de Taiwán, Lai Ching Te, se ha comprometido este martes a "mantener la paz" en la región a pesar de "la presión militar" de China, que comienza su segundo día de ejercicios militares. "Actuaremos con responsabilidad y no intensificaremos el conflicto o provocaremos disputas", ha afirmado. "Mantener la paz en el estrecho de Taiwán y el Indo-Pacífico es la expectativa común de la comunidad internacional y la insistencia de Taiwán como miembro regional", ha remarcado el presidente taiwanés en una publicación en su cuenta en la red social Facebook. El presidente Lai ha querido agradecer a las autoridades costeras taiwanesas "por responder a las amenazas con un alto grado de profesionalidad" durante estas primeras horas de ejercicios militares de China, que en la víspera justificó como "una severa advertencia contra fuerzas separatistas". "La presión militar por parte de China no es en modo alguno una potencia responsable", ha afeado Lai, mientras Pekín ha insistido este martes en que están en su derecho de tomar las medidas oportunas que consideren para contrarrestar las "provocaciones independentistas" de la isla y la venta de armas de Estados Unidos. Así, el ministro chino de Asuntos Exteriores, Wang Yi, ha advertido de que cualquier intento por evitar la "histórica" reunificación de China y Taiwán "inevitablemente terminará en fracaso", tal y como ha recogido la agencia china de noticias Xinhua. Por su parte, el portavoz de la cartera de Exteriores del gigante asiático, Lin Jian, ha insistido en que las maniobras suponen "un duro castigo a las fuerzas separatistas por la independencia de Taiwán en sus intentos de lograr 'independencia' a través de medios militares". En este sentido, ha hecho hincapié en que estas medidas "son acciones necesarias para salvaguardar la soberanía nacional y la integridad territorial de China", después de que Estados Unidos aprobara una nueva venta de armamento a las autoridades de la isla, según ha informado el diario chino 'Global Times'. China ha puesto en marcha esta semana nuevos ejercicios militares con fuego real en el estrecho de Taiwán y áreas al norte, suroeste, sureste y este de la isla. Estas maniobras se centran en situaciones de combate marítimo y aéreo, así como en el bloqueo de los principales puertos de Taiwán y otras áreas clave.