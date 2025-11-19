China amplía compras de soja estadounidense con al menos cuatro cargamentos más

Por Ella Cao y Naveen Thukral

PEKÍN/SINGAPUR, 19 de noviembre (Reuters) - China compró al menos cuatro cargamentos más de soja estadounidense el martes por la noche, informaron dos operadores chinos con conocimiento de las operaciones, ampliando una oleada de fuertes compras a principios de semana que llevó los futuros de soja de Chicago a máximos de 17 meses.

Los cuatro cargamentos están previstos para enero, tres de ellos procedentes de terminales de la costa estadounidense del Golfo de México y uno del noroeste del Pacífico, según una de las fuentes.

China, que durante meses había rechazado la soja estadounidense en medio de un tenso enfrentamiento comercial entre Washington y Pekín, ha incrementado sus compras tras las conversaciones mantenidas a finales de octubre entre los líderes de ambos países en Corea del Sur.

El comprador estatal de grano COFCO ha liderado las compras, reservando más de 1 millón de toneladas de soja estadounidense desde finales de octubre, según datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos.

Aun así, los últimos acuerdos siguen estando muy por debajo de los 12 millones de toneladas anunciados por la Casa Blanca.

COFCO no respondió inmediatamente a una solicitud de Reuters para hacer comentarios. (Reporte de Ella Cao en Pekín y Naveen Thukral en Singapur; Editado en Español por Ricardo Figueroa)