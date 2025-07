China amplía la entrada sin visa a más de 70 países para atraer turistas

WASHINGTON (AP) — Los turistas extranjeros regresan poco a poco a China después de que el país flexibilizara su política de visados a niveles sin precedentes. Ciudadanos de 74 países ahora pueden entrar a China por hasta 30 días sin necesidad de visa, un gran salto respecto de las regulaciones anteriores.

El gobierno ha ido ampliando de forma progresiva la entrada sin visado en un intento por impulsar el turismo, la economía y su influencia. Más de 20 millones de visitantes extranjeros ingresaron sin visa en 2024, casi un tercio del total y más del doble que el año anterior, según la Administración Nacional de Inmigración.

"Esto realmente ayuda a la gente a viajar porque es un gran inconveniente solicitar un visado y pasar por el proceso", dijo Georgi Shavadze, un georgiano que vive en Austria, durante una reciente visita al Templo del Cielo en Beijing.

Aunque la mayoría de los sitios turísticos todavía están llenos de muchos más turistas nacionales que extranjeros, las empresas de viajes y los guías turísticos ahora se preparan para una mayor afluencia en anticipación de los veraneantes que llegan a China.

"Estoy prácticamente abrumado con los tours y luchando por mantenerme al día", dice Gao Jun, un veterano guía turístico de habla inglesa con más de 20 años de experiencia. Para satisfacer la creciente demanda, abrió un nuevo negocio para capacitar a cualquier persona interesada en convertirse en guía turístico de habla inglesa. "Simplemente no puedo manejarlos todos yo solo", expresó.

Después de levantar las estrictas restricciones por COVID-19, China reabrió sus fronteras a los turistas a principios de 2023, pero sólo 13,8 millones de personas visitaron ese año, menos de la mitad de los 31,9 millones en 2019, el último año antes de la pandemia.

30 días para muchos en Europa, Asia, América Latina y Oriente Medio

En diciembre de 2023, China anunció la entrada sin visado para ciudadanos de Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, España y Malasia. Casi toda Europa ha sido añadida desde entonces. Los viajeros de cinco países de América Latina y Uzbekistán se volvieron elegibles el mes pasado, seguidos por cuatro en Oriente Medio. El total crecerá a 75 el 16 de julio con la adición de Azerbaiyán.

Aproximadamente dos tercios de los países han recibido la entrada sin visado en un período de prueba de un año.

Para el viajero noruego Øystein Sporsheim, esto significa que su familia ya no necesitaría hacer dos visitas de ida y vuelta a la embajada china en Oslo para solicitar un visado turístico, un proceso que consume tiempo y es costoso con dos niños a cuestas. "No abren muy a menudo, así que era mucho más difícil", comentó.

"Las nuevas políticas de visado son 100% beneficiosas para nosotros", dijo Jenny Zhao, directora general de WildChina, que se especializa en rutas de compras y de lujo para viajeros internacionales.

Dijo que el negocio ha aumentado un 50% en comparación con antes de la pandemia. Aunque Estados Unidos sigue siendo su mayor mercado de origen, con alrededor del 30% de su negocio actual, los viajeros europeos ahora constituyen entre el 15 y el 20% de sus clientes, un aumento significativo desde menos del 5% antes de 2019, según Zhao. "Somos bastante optimistas", afirmó Zhao, "esperamos que estos beneficios continúen". Trip.com Group, una agencia de viajes en línea con sede en Shanghái, dijo que la política de entrada sin visado ha impulsado significativamente el turismo. Las reservas de vuelos, hoteles y otros servicios en su sitio web para viajar a China se duplicaron en los primeros tres meses de este año en comparación con el mismo período del año pasado, con el 75% de los visitantes provenientes de regiones sin visado. Ningún país africano importante es elegible para la entrada sin visado, a pesar de los lazos relativamente cercanos del continente con China.

Norteamericanos y algunos otros en tránsito pueden entrar por 10 días

Aquellos de 10 países que no están en el programa de entrada sin visado tienen otra opción: entrar a China por hasta 10 días si parten hacia un país diferente del que vinieron. La política está limitada a 60 puertos de entrada, según la Administración Nacional de Inmigración del país. La política de tránsito se aplica a 55 países, pero la mayoría también está en la lista de entrada sin visado de 30 días. Ofrece una opción más restrictiva para los ciudadanos de los 10 países que no lo están: República Checa, Lituania, Suecia, Rusia, Reino Unido, Ucrania, Indonesia, Canadá, Estados Unidos y México. Aparte de Reino Unido, Suecia es el único otro país europeo de altos ingresos que no está en la lista de 30 días. Los lazos con China se han deteriorado desde que el Partido Comunista Chino en el poder sentenció a un vendedor de libros sueco, Gui Minhai, a prisión por 10 años en 2020. Gui desapareció en 2015 de su casa junto al mar en Tailandia, pero apareció meses después detenido en China continental. ___ El escritor de Associated Press Ken Moritsugu y el productor de video Liu Zheng en Beijing contribuyeron a este informe.