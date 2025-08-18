China amplía la investigación sobre los productos lácteos de la UE

PEKÍN, 18 ago (Reuters) -

China ha ampliado seis meses su investigación antisubvenciones sobre productos lácteos procedentes de la Unión Europea, según informó el lunes el Ministerio de Comercio. Pekín inició la investigación sobre las importaciones de algunos quesos, leches y natas procedentes de la UE el pasado agosto, un día después de que Bruselas revisara los aranceles sobre los vehículos eléctricos fabricados en China, pero finalmente no los abandonó, como había pedido Pekín.

Las dos partes aún no han llegado a un acuerdo sobre los aranceles de la UE a los vehículos eléctricos.

El Ministerio de Comercio dijo que ha decidido ampliar el periodo de investigación sobre las importaciones de productos lácteos de la UE hasta el 21 de febrero de 2026, en vista de la "complejidad" caso.

El año pasado, China también inició investigaciones sobre las importaciones de brandy, productos lácteos y carne de cerdo de la UE. En junio, China amplió seis meses su investigación sobre la carne de cerdo, y en julio anunció aranceles de hasta el 34,9% a los productores de brandy de la UE, aunque los principales fabricantes de coñac quedaron exentos, siempre que vendan a un precio mínimo o por encima de él. (Información de Ella Cao, Xiuhao Chen y Joe Cash; edición de Christian Schmollinger y Susan Fenton; edición en español de Jorge Ollero Castela)