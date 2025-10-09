China amplía las restricciones a la exportación de tierras raras a nuevos elementos

PEKÍN, 9 oct (Reuters) - China anunció el jueves que añadirá varios nuevos elementos de tierras raras a su lista de control de exportaciones, un nuevo endurecimiento de sus controles sobre estos materiales críticos.

Los elementos holmio, erbio, tulio, europio e iterbio y los materiales relacionados se añadirán a la lista de control existente, según informó el Ministerio de Comercio en un comunicado. En otro comunicado, el ministerio también añadió a la lista de control decenas de equipos de procesamiento de tierras raras.

Los exportadores tendrán que solicitar licencias antes de exportar cualquiera de estos artículos desde China. (Información de Lewis Jackson en Pekín; edición de Sharon Singleton y Mark Potter; edición en español de María Bayarri Cárdenas)